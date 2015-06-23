خبرنگاران واقعی شناسایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انتظامی ظهر سهشنبه در دیدار با مسئولین رسانههای استان فارس با انتقاد از وضعیت حضور خبرنگاران در جلسات تأکید کرد: در کل کشور حدود پنج هزار خبرنگار واقعی داریم اما اینکه در جلسه ۳۰ خبرنگار نشسته و یا در مراسم خاص ۲۰۰ نفر بهعنوان خبرنگار معرفی میشوند باید راستی آزمایی شد.
وی تصریح کرد: باید برنامهریزی دقیق برای شناسایی خبرنگاران واقعی داشته باشیم و اینکه تایپیست و دیگر مشاغل مربوط به رسانه، خبرنگار نیستند.
معاون مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت ارشاد با اشاره به اینکه از ابتدای دولت هیچگونه مجوز راهاندازی روزنامه به دستگاههای دولتی داده نشده است، گفت: درگذشته حدود یکسوم یارانهها را رسانههای دولتی دریافت میکردند که در دولت فعلی این کار ممنوع و به هیچکدام از دستگاههای دولتی و عمومی مجوز راهاندازی روزنامه و خبرگزاری داده نمیشود.
انتظامی تصریح کرد: در حال حاضر ۱۵۰ روزنامه در کشور فعال است که شمار آنها به یکمیلیون نمیرسد و از طرفی ۲۷۰ مجوز روزنامه نیز صادرشده است.
وی ادامه داد: یکی از دلایل شمار کم روزنامهها تعدد آنها است درحالیکه اگر تعداد روزنامهها کمتر بود اما شمار دومیلیونی داشتیم بسیار بهتر بود.
معاون مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت ارشاد با اشاره به هیئت نظارت بر مطبوعات نیز گفت: درگذشته رسانهها هنگام برخورد با هیئت نظارت شدیدترین نوع برخوردها را مشاهده میکردند درحالیکه امروز از تعطیل شدن روزنامه در همان لحظه اول خبری نیست.
انتظامی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص وضعیت کاغذ نیز یادآور شد: تولید کاغذ در ایران کفاف وضعیت داخلی را نمیدهد به همین دلیل باید واردات داشته باشیم.
وی افزود: طرحی جدید مطرح است که دولت زیرساخت را فراهم و خود رسانهها اقدام به راهاندازی کارخانههای کاغذسازی کنند.
معاون مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت ارشاد با اشاره به بیمه خبرنگاران نیز تأکید کرد: بیمه خبرنگاران در قالب بستههای تشویقی ارائهشده که مهمترین هدف نیز تحت پوشش قرارگرفته فعالین واقعی بوده است.
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