بیشترین پرونده های کیفری گلستان ضرب و جرح عمدی است

به گزارش خبرنگار مهر، هادی هاشیمان پیش از ظهر سه شنبه در اولین نشست خبری خود به مناسبت هفته قوه قضائیه با بیان این که بیشترین پرونده های حقوقی استان مطالبه وجه است، گفت: تصادفات و توهین نیز دربخش کیفری رتبه های بعدی پرونده های استان را به خود اختصاص می دهند که نشان دهنده پایین آمدن آستانه صبر و تحمل مردم است.

رئیس کل دادگستری استان در ادامه با بیان این که ایراد ضرب و جرح عمدی در سال گذشته نسبت به مدت مشابه قبل خود افزایش ۹ درصدی داشته است، گفت: تصادفات نیز طی این مدت افزایش چهار درصدی داشته و سرقت نیز به عنوان سومین جرم مهم استان در سال گذشته با کاهش یک درصدی رو به رو بوده است.

کاهش ۹ درصدی طلاق در گلستان

هاشمیان در ادامه با بیان این که در سال گذشته با کاهش ۹ درصدی طلاق در استان نسبت به سال ۹۲ مواجه بودیم، گفت: در بحث مواد مخدر نیز در سال گذشته نسبت به ۹۲ رشد دو درصدی داشتیم که نشان از افزایش تلاش ها در راستای کشفیات بوده است.

وی در رابطه با حفظ اموال بیت المال گفت: شورای حفظ حقوق بیت المال استان که از سال ها قبل تشکیل شده بود ماهانه جلسات منظم برگزار می کند و در سال گذشته تعداد پرونده های رسیدگی شده در این شورا دو هزار و ۵۵ مورد بوده است و مساحت اراضی اعاده شده نیز هزار و ۲۳۷ هکتار بوده است.

اخذ ۷۷۳۸ هکتار سند به نفع دولت

رییس کل دادگستری استان در ادامه تصریح کرد: هفت هزار و ۷۳۸ هزار هکتار از اراضی استان به نفع دولت در این شورا اخذ سند شده است و ارزش گذاری اراضی اعاده شده در مجموع ۲۷۰ میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان این که این شورا نسبت به قبل در استان بسیار فعال تر شده است، گفت: مسئول این شورا استاندار و دبیری آن به عهده دادستان و رییس آن نیز مدیر کل دادگستری است.

هاشمیان در ادامه با تبریک هفته قوه قضائیه گفت: اول تا هفتم تیرماه به مناسبت شهادت دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یارانش هفته قوه قضائیه نامگذاری شده است و شهید بهشتی به عنوان معمار دستگاه قضایی خدمات ارزنده ای داشته است.

وی با اشاره به برنامه های هفته قوه قضائیه در استان گفت: حضور درگلزار شهدای همه حوزه های قضایی به منظور ادای احترام به مقام والای شهدا، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران دستگاه قضایی، حضور مسئولان در نمازجمعه و دیدار با علما و روحانیون از مهم ترین برنامه های دادگستری استان در هفته قوه قضاییه است.

وی تصریح کرد: تلاش می کنیم با حضور مسئولان دستگاه قضائی و مدیران سازمان های وابسته به قوه قضائیه در استان، عملکرد و فعالیت های خود را از طریق رسانه ها، برای مردم تشریح کنیم.

وی با بیان این که هر هفته دیدار مردمی روسای دادگستری ها و دادستان برگزار می شود گفت: مسئولان قضایی استان این هفته هر روز در دیدار مردمی، مشکلات و درخواست های مراجعین را رسیدگی می کنند.