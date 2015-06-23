احتمال انصراف هدف پویان قم از لیگ برتر هندبال به دلیل مشکلات مالی

زهرا احمدی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم هندبال هدف پویان جوان قم امسال برای نخستین بار در لیگ برتر هندبال بانوان کشور حاضر است و با ترکیب نفراتی بومی و جوان از لیگ‌های پایین‌تر به لیگ برتر کشور رسیده است.

وی افزود: در مسابقات دسته‌های پایین‌تر با بودجه‌ای شخصی و مبالغی قابل تأمین در مسابقات شرکت می‌کردیم اما با راهیابی به لیگ برتر و به دلیل شیوه برگزاری مسابقات، نمی‌توانیم با بودجه سابق وارد لیگ برتر شویم و سایر تیم‌ها هم منتظر انصراف ما هستند.

سرمربی تیم هندبال هدف پویان جوان قم از احتمال کناره‌گیری هدف پویان از لیگ برتر هندبال بانوان کشور در صورت ادامه مشکلات مالی موجود خبر داد و گفت: البته تا این لحظه به جدیت از حضور در لیگ برتر با وجود همه مشکلات مالی صحبت کرده‌ایم و هنوز هم امیدواریم مسئولان یا بخش خصوصی برای حل این مشکل به ما کمک کنند.

احمدی نیا بیان داشت: ورودی مسابقات لیگ برتر هندبال بانوان ۱۴ میلیون تومان است که باید تا چند روز آینده این مبلغ را تأمین و به حساب فدراسیون هندبال واریز کنیم در حالی که هنوز نتوانسته‌ایم اسپانسری برای تأمین هزینه‌های ما که برای یک فصل حضور در لیگ برتر حداقل ۵۰ میلیون تومان است جذب کنیم.

وی عنوان کرد: شخصاً با بسیاری از شرکت‌های تولیدی فعال در استان قم ارتباط برقرار کرده‌ام اما کسی زیر بار حمایت از این تیم نمی‌رود و تفکر حمایت از ورزش در بین بخش خصوصی و صنعت گران وجود ندارد و در این زمینه نیازمند حمایت جدی استانداری قم هستیم.

سرمربی تیم هندبال هدف پویان جوان قم تصریح کرد: شرایط تیم هدف پویان با سایر نمایندگان استان قم در لیگ‌های کشور تفاوت دارد زیرا هدف پویان برند ورزش بانوان قم در سطح کشور است و موقعیت متمایزی دارد و بدون استفاده از نیروی غیربومی و با سرمایه شخصی از پایین‌ترین سطح به لیگ برتر رسیده و حیف است که این تیم در اوج، رها شود.

احمدی نیا گفت: ورزش قم در بخش تیمی رشته‌های بانوان هرگز نتوانسته به چنین سطحی برسد و از سوی دیگر تیم هندبال مردان صبا هم از لیگ برتر سقوط کرده و در چنین شرایطی نباید اجازه دهیم تنها نماینده لیگ برتری هندبال قم هم در شرایط نابسامانی قرار گیرد.