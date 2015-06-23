به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله مه‌آبادی در مراسم سالگرد تاسیس شرکت فرودگاه‌های کشور با بیان اینکه امروزه دولت‌ها با یک چالش فزاینده نهانی به عنوان یک تغییر بی سابقه و قدرت و تکنولوژی مواجه هستند، گفت: این موضوع مفاهیم و الزامات موفقیت در صنعت توریسم بازرگانی و تجارت سرمایه گذاری در سیاست خارجی را تغییر شکل داده است.

وی با بیان اینکه دولت‌های باهوش برای پاسخگویی و مواجه با این تغییرات و دست یافتن به اهداف اقتصادی و سیاسی آماده توسعه مفهوم قدرت نرم شده اند، افزود: صنعت حمل و نقل هوایی ابزار تسهیل گر قدرت نرم کشورها و نزدیک کردن مسافت‌ها و ایجاد ارتباط با افراد، فرهنگ‌ها، شرکت‌ها، ایده‌ها، نوآوری‌ها و فرصت‌ها است.

مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های کشور درخصوص مشکلات صنعت فرودگاهی گفت: فرسودگی زیرساخت‌ها و تجهیزات و ضرورت نوسازی و بهسازی، کمبود منابع مالی و نقض ساختار اقتصادی از جمله مشکلات این صنعت است.

به گفته مه‌آبادی، هزینه بالای نگهداری فرودگاه ها، کسری بودجه، رشد سریع هزینه های جاری و مشکلات حصول درآمدها از جمله مشکلات این صنعت است.

وی، تحمیل پروژه های توسعه و تجهیز غیر اقتصادی و عدم استفاده از تجربه جهانی برای اتکای هزینه های توسعه از دیگر مشکلات صنعت دانست و افزود: تهاجمات ادواری به شرکت و خارج کردن انرژی ها از مسیر و تمرکز و توسعه ساختاری و پیشنهادات برداشت از درآمدها هم به مشکلات فرودگاه ها افزوده است.

مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های کشور با اشاره به عدم یکپارچگی مدیریتی نهادهای عامل در فرودگاه ها، گفت: عدم توجه به ضرورت جداسازی فرودگاه های نظامی و غیر نظامی و فشار و مشترک شدن بیشتر فرودگاه ها هم به مشکلات صنعت افزوده است.

وی ادامه داد: پایین بودن کیفیت و تنوع خدمات فرودگاهی و بالا رفتن هزینه حفظ و ارتقای سطح ایمنی و عدم رقابت پذیری منطقه ای از دیگر مشکلات این صنعت است.