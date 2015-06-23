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۲ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۷

مه‌آبادی خواستار شد؛

فرودگاه‌های نظامی و غیرنظامی باید جدا شوند

فرودگاه‌های نظامی و غیرنظامی باید جدا شوند

مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های کشور خواستار جداسازی فرودگاه‌های نظامی و غیر نظامی در کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت الله مه‌آبادی در مراسم سالگرد تاسیس شرکت فرودگاه‌های کشور با بیان اینکه امروزه دولت‌ها با یک چالش فزاینده نهانی به عنوان یک تغییر بی سابقه و قدرت و تکنولوژی مواجه هستند، گفت: این موضوع مفاهیم و الزامات موفقیت در صنعت توریسم بازرگانی و تجارت سرمایه گذاری در سیاست خارجی را تغییر شکل داده است.

وی با بیان اینکه دولت‌های باهوش برای پاسخگویی و مواجه با این تغییرات و دست یافتن به اهداف اقتصادی و سیاسی آماده توسعه مفهوم قدرت نرم شده اند، افزود: صنعت حمل و نقل هوایی ابزار تسهیل گر قدرت نرم کشورها و نزدیک کردن مسافت‌ها و ایجاد ارتباط با افراد، فرهنگ‌ها، شرکت‌ها، ایده‌ها، نوآوری‌ها و فرصت‌ها است.

مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های کشور درخصوص مشکلات صنعت فرودگاهی گفت: فرسودگی زیرساخت‌ها و تجهیزات و ضرورت نوسازی و بهسازی، کمبود منابع مالی و نقض ساختار اقتصادی از جمله مشکلات این صنعت است.

به گفته مه‌آبادی، هزینه بالای نگهداری فرودگاه ها، کسری بودجه، رشد سریع هزینه های جاری و مشکلات حصول درآمدها از جمله مشکلات این صنعت است.

وی، تحمیل پروژه های توسعه و تجهیز غیر اقتصادی و عدم استفاده از تجربه جهانی برای اتکای هزینه های توسعه از دیگر مشکلات صنعت دانست و افزود: تهاجمات ادواری به شرکت و خارج کردن انرژی ها از مسیر و تمرکز و توسعه ساختاری و پیشنهادات برداشت از درآمدها هم به مشکلات فرودگاه ها افزوده است.

مدیر عامل شرکت فرودگاه‌های کشور با اشاره به عدم یکپارچگی مدیریتی نهادهای عامل در فرودگاه ها، گفت: عدم توجه به ضرورت جداسازی فرودگاه های نظامی و غیر نظامی و فشار و مشترک شدن بیشتر فرودگاه ها هم به مشکلات صنعت افزوده است.

وی ادامه داد: پایین بودن کیفیت و تنوع خدمات فرودگاهی و بالا رفتن هزینه حفظ و ارتقای سطح ایمنی و عدم رقابت پذیری منطقه ای از دیگر مشکلات این صنعت است.

 

کد مطلب 2785567

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