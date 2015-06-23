جلسه جلالی در وزارت اقتصاد برای کاهش مالیات مربیان فوتبال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کانون مربیان فوتبال، مجيد جلالي روز یکشنبه به همراه نمايندگاني از وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال در محل وزارت امور اقتصاد و دارايي با كارگروه ضريب مالياتي آن وزارتخانه جلسه مشتركي برگزار كردند.

اين جلسه پيامد نامه يك سال قبل كانون مربيان به وزارت ورزش و جوانان مبني بر كاهش ضريب مالياتي مربيان بود كه با پيگيري وزارت ورزش و شخص محموود گودرزي منجر به اين جلسه شد.

مجيد جلالي به همراه ساير نمايندگان دلايل و مستندات خود را جهت اعتراض به ضريب مالياتي فعلي كه ۶۰ درصد است را ارائه و در پايان مقرر شد بزودی وزارت ورزش و فدراسيون به همراه جلالي به عنوان رئيس كانون مربيان فوتبال ايران طرحي را آماده و به كارگروه مالياتي وزارت امور اقتصاد و دارايي ارائه دهند تا در خصوص كاهش ضريب مالياتي مربيان و ورزشكاران تصميم‌گيري شود.