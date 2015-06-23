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۲ تیر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۷

جلسه جلالی در وزارت اقتصاد برای کاهش مالیات مربیان فوتبال

جلسه جلالی در وزارت اقتصاد برای کاهش مالیات مربیان فوتبال

رئیس کانون مربیان ایران با برگزاری جلسه با مسئولان وزارت امور اقتصاد و دارایی به دنبال کاهش ضریب مالیاتی مربیان است.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت کانون مربیان فوتبال، مجيد جلالي روز یکشنبه به همراه نمايندگاني از وزارت ورزش و فدراسيون فوتبال در محل وزارت امور اقتصاد و دارايي با كارگروه ضريب مالياتي آن وزارتخانه جلسه مشتركي برگزار كردند.

اين جلسه پيامد نامه يك سال قبل كانون مربيان به وزارت ورزش و جوانان مبني بر كاهش ضريب مالياتي مربيان بود كه با پيگيري وزارت ورزش و شخص محموود گودرزي منجر به اين جلسه شد.

مجيد جلالي به همراه ساير نمايندگان دلايل و مستندات خود را جهت اعتراض به ضريب مالياتي فعلي كه ۶۰ درصد است را ارائه و در پايان مقرر شد بزودی وزارت ورزش و فدراسيون به همراه جلالي به عنوان رئيس كانون مربيان فوتبال ايران طرحي را آماده و به كارگروه مالياتي وزارت امور اقتصاد و دارايي ارائه دهند تا در خصوص كاهش ضريب مالياتي مربيان و ورزشكاران تصميم‌گيري شود.

کد مطلب 2785580

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