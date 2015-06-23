ساخت هشدار دهنده خستگی و حواس پرتی برای رانندگان در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد هاشم زاده سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه تحقیقات مختلف در کشورهای گوناگون نشان دهنده این هستند که اصلی ترین عامل تصادفات مرگبار رانندگی، خواب آلودگی و حواس پرتی رانندگان می‌باشد، تصریح کرد: متاسفانه کشور ما نه تنها از این امر مستثنی نبوده بلکه به دلیل عدم جا افتادن فرهنگ استراحت در رانندگی های طولانی مدت، تعداد و میزان تصادفات مرگبار به مراتب بیشتر از بقیه کشورها است، لذا وجود سیستم هشدار دهنده خستگی و خواب آلودگی می‌تواند کمک شایانی به کاهش تلفات رانندگی داشته باشد.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه بینایی ماشین به عنوان یک روش مهم و کاربردی برای تشخیص علائم خواب آلودگی راننده می تواند مورد استفاده قرار گیرد، تصریح کرد: هدف از این طرح پژوهشی طراحی و ساخت سیستم بینایی ماشین برای هشدار به راننده خودرو در هنگام خواب آلودگی بوده و بدین صورت که در سیستم ذکر شده دوربین کوچکی در مقابل راننده به گونه ای نصب می شود که تمام صورت راننده در محدوده دید دوربین قرار می گیرد. سیستم ذکر شده با نرخ حدود ۱۰ تصویر در ثانیه از راننده فیلم برداری کرده و تصاویر متوالی مربوطه را به بخش پردازش کننده منتقل می کند.

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه تبریز در بخش پردازش کننده با توجه به الگوریتم های پردازش تصویر، موقعیت و وضعیت چشم های راننده استخراج شده و در صورتی که چشم های او از یک حد مشخص بیشتر بسته شود، سیگنال هشدار به صدا در آمده و راننده را از حالت خواب آلودگی خارج می کند.

هاشم زاده در مورد نحوه عمل این کار اضافه کرد: مراحل اجراء و پیاده سازی این پروژه بدین صورت بوده است که توسط الگوریتم پیشنهادی در این پروژه صورت شخص تشخیص داده می شود. سپس موقعیت چشم های شخص بدست آمده و معیاری برای تعین میزان باز یا بسته بودن چشم های فرد مورد اندازه گیری قرار می گیرد. با توجه به میزان باز یا بسته بودن چشم ها، اگر معیار مذکور از یک حد آستانه عبور کند آلارمی به صدا در خواهد آمد.

عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز در پایان اظهار داشت: نتایج میدانی بدست آمده از آزمایشات میدانی با استفاده از سیستم طراحی شده، نشان دهنده عملکرد قابل قبول دستگاه برای افراد با ویژگیهای مختلف با قابلیت تشخیص خواب آلودگی راننده در شب را دارد.

گفتنی است این طرح پژوهشی با همکاری دکتر بهنام محمدی ایواتلو، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تبریز و مهندس محمد جواد استادی دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق (کنترل) اجرا شده است.