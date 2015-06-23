۱۹ هزار نفر در محل کار دچار حادثه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، از ۱۸ هزار و ۹۱۶ بیمه شده حادثه دیده، ۹۷ درصد مردان دچار حادثه شدند و در مقابل سهم زنان ۳درصد بوده در حالی که نسبت بیمه شدگان زن به مرد ۲۳ درصد است.

بر اساس این گزارش، از مجموع حادثه دیدگان، ۱۷ هزار و ۵۵۱ نفر معادل ۹۲ درصد از آنها بهبودی کامل یافته اند، ۴۵۸ نفر از کارافتاده شدند و۷۸۶نفر غرامت نقص عضو دریافت کرده اند و ۱۲۱ نفر نیز فوت کردند.

بی احتیاطی با تعداد ۱۲ هزار و ۹۳۰ مورد معادل ۶۴ درصد عمده ترین علت در ایجاد حادثه ناشی از کار بیمه شدگان بوده است.

بر اساس اعلام دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تامین اجتماعی، بیشترین آمار حوادث ناشی از کار بیمه شدگانی که در حوزه فعالیت اقتصادی دچار سانحه شغلی شده اند، مربوط به فلزات اساسی و ماشین های الکتریکی و غیر الکتریکی با ۲۶ درصد می شود.

از مجموع ۱۸ هزار و ۹۱۶ بیمه شده ای که در سال گذشته، حادثه دیده اند استان های اصفهان با یک هزار و ۷۳۱ مورد و شهرستان های تهران با یک هزار و ۵۱۵ مورد بیشترین میزان حادثه را به خود اختصاص داده اند و در این خصوص کمترین آنها مربوط به استان های خراسان شمالی و سیستان بلوچستان به ترتیب با ۷۵ و ۸۳ نفر بوده است.