۶۴ هزار پرونده در دادگستری داراب رسیدگی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی ظهر دوشنبه در دیدار با امام‌جمعه شهرستان و به مناسبت آغاز هفته قوه قضائیه افزود: رسیدگی به این تعداد پرونده در شهرستان داراب با دارا بودن ۴ بخش و دور بودن مراکز بخش از مرکز شهرستان با یک دادگستری و تعداد محدودی قاضی و کارمند کار بسیار دشواری است.

وی همچنین به تعداد ۶۴ هزار پرونده ورودی در سال گذشته و کاهش بیش از هزار پرونده نسبت به سال قبل از آن اشاره کرد و گفت: با اقدامات پیشگیرانه و حضور رئیس و قضات شهرستان داراب در روستاها و مناطق مختلف شهرستان داراب و حضور فعال شوراهای حل اختلاف در شهرستان و آگاه‌سازی مردم نسبت به جرم و جنایت، شاهد این اتفاق بودیم.

ئیس دادگستری شهرستان داراب افزود: نوبت رسیدگی به پرونده‌ها در حال حاضر به یک ماه رسیده و این در حالی است که کمبود شدید کادر قضایی واداری داریم.

در ادامه جلسه حجت‌الاسلام صادقی امام‌جمعه داراب ضمن تبریک این ایام به کارکنان دستگاه قضایی و دیگر سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه گفت: اگر قاضی به عدل و انصاف با مردم رفتار کند حتی اگر حکمی برخلاف میل مردم صادر شود رضایت خدا و بعد رضایت مردم به دست آورده که این کاری است که جامعه را به سمت عدالت پیش می‌برد.

وی همچنین به سفارش‌ها و توصیه‌هایی که برخی افراد از متخلفین می‌کنند و دستگاه قضا را زیر فشار قرار می‌دهند اشاره کرد و افزود: این افراد با امنیت جامعه بازی می‌کنند و باعث می‌شوند دستگاه قضایی فشار مضاعفی را تحمل کند و این اصلا به صلاح جامعه نیست.