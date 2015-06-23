به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور در مراسم سالگرد آیتالله محمدیگیلانی که ظهر امروز در مسجد ارگ تهران برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: انسان ها دو دستهاند، یا تکلیفشعار هستند و یا تکلیفمدار. مرحوم گیلانی از جمله کسانی بود که همواره تکلیفمدارانه عمل کرد.
وی افزود: آیتالله گیلانی با تمام وجود به ولایت، عشق می ورزید و از منافقین، سلطنتطلبان و ضد انقلاب تنفر داشت.
دادستان کل کشور با بیان اینکه آیتالله گیلانی در جایگاه یک عالم، فقیهی وارسته بود، ادامه داد: وی دلداده به خدا و همواره چون کوه استوار بود و قضات امروز ما باید از ایشان الگوبرداری کنند و یک قاضی در جایگاه خود می تواند طوری عمل کند که اعتماد مردم جلب شود و در جامعه ظرفیتسازی کند.
حجتالاسلام رئیسی ضمن اشاره به جنایات آل سعود در منطقه، خاطرنشان کرد: امروز حرکات آل سعود در منطقه در راستای راهبرد استکبار جهانی است.
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