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۲ تیر ۱۳۹۴، ۱۳:۱۸

رئیسی در مراسم سالگرد محمدی‌گیلانی:

آل سعود در راستای راهبرد استکبار جهانی حرکت می‌کند

آل سعود در راستای راهبرد استکبار جهانی حرکت می‌کند

دادستان کل کشور گفت: امروز حرکات آل سعود در منطقه در راستای راهبرد استکبار جهانی است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، دادستان کل کشور در مراسم سالگرد آیت‌الله محمدی‌گیلانی که ظهر امروز در مسجد ارگ تهران برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: انسان ها دو دسته‌اند، یا تکلیف‌شعار هستند و یا تکلیف‌مدار. مرحوم گیلانی از جمله کسانی بود که همواره تکلیف‌مدارانه عمل کرد.

وی افزود: آیت‌الله گیلانی با تمام وجود به ولایت، عشق می ورزید و از منافقین، سلطنت‌طلبان و ضد انقلاب تنفر داشت.

دادستان کل کشور با بیان اینکه آیت‌الله گیلانی در جایگاه یک عالم، فقیهی وارسته بود، ادامه داد: وی دلداده به خدا و همواره چون کوه استوار بود و قضات امروز ما باید از ایشان الگوبرداری کنند و یک قاضی در جایگاه خود می تواند طوری عمل کند که اعتماد مردم جلب شود و در جامعه ظرفیت‌سازی کند.

حجت‌الاسلام رئیسی ضمن اشاره به جنایات آل سعود در منطقه، خاطرنشان کرد: امروز حرکات آل سعود در منطقه در راستای راهبرد استکبار جهانی است.

کد مطلب 2785652

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