مواضع تبعيض آميز آمريكا در قبال مسائل هسته اي / جاسوسي هسته اي آمريكا از كشورهاي ديگر/ نقش تعيين كننده چين و روسيه در برنامه هسته اي ايران

به گزارش خبرگزاري "مهر"، روزنامه "كريستين ساينس مانيتور" در تفسيري آغازتحقيقات هسته اي ايران را عبور از خط قرمز تلقي كرده و مدعي است كه اين اقدام يك پاسخ محكم را مي طلبد؛ اين مسئله ممكن است آخرين گزينه براي متوقف كردن برنامه هاي هسته اي اين كشور باشد.

اما اين روزنامه آمريكايي در بخشي از تفسير خود به مواضع پيچيده آمريكا درقبال جلوگيري از توسعه سلاحهاي هسته اي كشورهاي مختلف اشاره مي كند؛ آنجا كه نوشت : از سال 2002 ميلادي آمريكا تنها با تحريم هاي اندكي اجازه داده است، تا كره شمالي برنامه هسته اي داشته باشد و در عوض از طريق گفتگوهاي ديپلماتيك مانع فعاليت هسته اي چين شده است؛ آمريكا به اسرائيل اجازه داد تا در دهه 1960 ميلادي ساخت بمب هسته اي را توسعه دهد و پس از آزمايش بمب هسته اي هند و پاكستان در سال 1998 تحريم هاي بسيار اندك و موقتي را بر آنها اعمال كرد.

ساينس مانيتور در ادامه به موضعگيري ديگر آمريكا در قبال روسيه اشاره كرد و نوشت: آمريكا پس از جنگ سرد تلاش كرد تا جمهوري هاي سابق شوروي را از دستيابي به مواد و سلاحهاي هسته اي منع كند و با عمليات جاسوسي خوب خود توانست تايوان را از ادامه برنامه هسته اي در دهه 1980 باز دارد.

مانيتور آورده است :جاسوسي هاي نادرست و غيرحرفه اي آمريكا در مورد اقدامات جاسوسي اش مبني بر وجود سلاحهاي هسته اي در عراق در سال 2003 يكي از مهمترين توجيهات براي حمله به اين كشور بود.

نويسنده كريستين ساينس مانيتور براي جلوگيري از دستيابي ايران به فناوري صلح آميز هسته اي پيشنهاد داده كه متوقف كردن ايران براي دور نگاه داشتن كشورهاي عرب از دستيابي به برنامه هسته اي كاري الزامي است و همچنين جلوگيري از ايران براي در اختيار قرار دادن دانش هسته اي به كشورهاي ديگرنيز اقدامي ضروري است.

به گزارش مهر، ساينس مانيتور پاسخ مناسب به برنامه هاي صلح آميز هسته اي ايران را "دست گذاشتن روي نقاط ضعف اين كشور فرض كرده و اين نقاط ضعف را به زعم خود نگراني استراتژيك اين كشور از همسايگي با قدرتهاي هسته اي از جمله روسيه، پاكستان و اسرائيل و همچنين نگراني در مورد از دست دادن حمايت موج گسترده جوانان اين كشور مي داند."

نويسنده در بخش ديگري اعلام كرده است كه شكست در مذاكرات دو ساله ايران با كشورهاي اروپايي به علت افزايش درآمدهاي حاصل از افزايش بهاي نفت و همچنين بي ميلي چين و روسيه براي همراهي با سه كشور اروپايي بوده است كه نگران از دست دادن منابع نفتي خود هستند كه از طريق ايران به دست مي آورند.

ساينس مانيتور بدون اشاره به ناكارآمدي شيوه هاي خرابكاري آمريكا در ايران براي بدبين كردن مردم به نظام و ايجاد جدايي ميان آنها به علت هوشياري ملت و دولت ايران افزود: كشورهاي اروپايي در حال حاضر به حمايت روسيه و چين نياز دارند و به روشهاي غير نظامي براي از بين بردن مشروعيت اين نظام از طريق مردم ايران دارند.

نويسنده در ادامه ادعاهاي خود، نگاه داشتن ايران را در آنچه "برزخ هسته اي" توصيف كرده است، راه حل ايده آلي نمي داند و مي گويد اما اين مي تواند يك راه حل براي جلوگيري از حمله اسرائيل يا حمله احتمالي نظامي آمريكا به تاسيسات هسته اي ايران باشد.