گلستان در تهدید وتوهین رتبه اول را دارد/ افزایش شدید خشونت گفتاری

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شعبانی بعدازظهر سه شنبه در نشست خبری به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: گلستان همچنین در ضرب و جرح عمدی رتبه دوم را دارا است و باید اقدامات پیشگیرانه مناسبی برای کاهش این جرایم و بالا رفتن آستانه صبر و تحمل افراد تدوین شود.

وی افزود: در قانون اساسی در دو قسمت وظایفی به قوه قضائیه در رابطه با پیشگیری ارجاع شده است که یکی در مقدمه قانون اساسی و دیگری در اصل ۱۵۶ است.

شعبانی با بیان این که سه هدف قوه قضائیه نظارت، قضاوت و پیشگیری است، گفت: پیشگیری از وقوع جرم در اختیار قوه قضائیه است و ۱۴ کارگروه ذیل پیشگیری از وقوع جرم استان تشکیل شده است.

وی در ادامه با بیان این که مطالبه وجه در اولویت جرایم حقوقی استان است، گفت: این نشان دهنده نبود کسب حلال و نظارت بر درآمدی است که خانواده می تواند داشته باشد و ضروری است در این زمینه بانوان نقش نظارتی خود را در خانواده بهتر ایفاء کنند.

جهل و طمع علت اصلی وقوع جرم ها در گلستان است

شعبانی دو موضوع جهل و طمع را به عنوان علت اصلی وقوع جرم ها در استان ذکر کرد و گفت: در آموزش و ارتقاء اطلاعات معتقد به طرح نهضت حقوق شهروندی هستیم و تا مادامی که شهروندان از حقوق خود مطلع نباشند نمی توانیم به کاهش جرم در جامعه امیدوار باشیم.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان عنوان کرد: دوره های آموزشی حقوق شهروندی هم اکنون در خانه های فرهنگ، مساجد و مدارس و کتابخانه ها در استان برگزار می شود .

وی با بیان این که طرح صیانت از خانواده هم اکنون به عنوان پایلوت در شهرستان علی آباد در حال اجراست، گفت: ۲۶۰ نفر در سال گذشته و ۱۸۹ نفر امسال در این طرح آموزش های مشاوره قبل از ازدواج گرفتند و این طرح در کارگروه خانواده استانداری و شورای فرهنگ عمومی کشور نیز با استقبال و حمایت رو به رو شده است.

تشکیل بانک اطلاعاتی از مجرمین حرفه ای استان

شعبانی تشکیل بانک اطلاعاتی از مجرمین حرفه ای استان را از دیگر اقدامات این معاونت عنوان کرد و گفت: نظارت تصویری با دوربین مدار بسته در استان افزایش پیدا می کند و ایجاد موسسات داوری و تلاش برای تسریع در فرایند صلح و سازی و تشکیل واحد معتمدین و مصلحین غیر قضایی در استان از دیگر اقدامات این معاونت است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری گلستان همچنین از تدوین ۴۰ برتامه در این معاونت در کارگروه های مختلف خبر داد.