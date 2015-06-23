سید شكر خدا موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار كرد: با توجه به بیكاری قشر عظیمی از نیروهای داخلی در صنعت حفاری، واگذار كردن امور حفاری توسط وزارت نفت به نیروهای خارجی مانند چینیها و هندیها امری مورد انتقاد است كه سبب شده جمعی از نمایندگان در این خصوص به رئیسجمهور هشدار بدهند.
وی افزود: واگذاری امور داخلی صنعت حفاری كه توسط نیروها و كارگران ایرانی هم امکانپذیر است؛ نوعی ایرانی زدایی بهحساب میآید كه سعی شده عواقب و پیشنهاد مقابله با آن در نامهای به رئیسجمهور انتقال داده شود.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس تصریح كرد: فعالیت ۱۶ دكل از دکلهای صنعت حفاری آبهای داخلی كه تعداد آنها بیش از ۲۲ دكل است، به دست نیروهای چینی و هندی سپردهشده درحالیکه تعداد بسیاری از كارگران و شرکتهای حفاری در ایران، بیكار بوده و استفاده از نیروهای داخلی میتواند علاوه بر فراهم آوری فرصت اشتغال، به بهتر شدن اقتصاد كشور و در نتیجه آن زندگی مردم نقش مهمی داشته باشد.
موسوی ادامه داد: متأسفانه وزارت نفت بهرهگیری از كار و سرمایه ایرانی كه میتواند یكی از گامهای مؤثر در توجه به امر اقتصاد مقاومتی باشد را نادیده گرفته است كه در صورت ادامه این روند توسط این وزارت و نادیده گرفتن هشدار نمایندگان در این خصوص، سبب توافق جمعی از نمایندگان برای استیضاح زنگنه خواهد شد.
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