زنگ خطرهای نمایشگاه کتاب از نگاه مشاور معاون فرهنگی ارشاد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست دوم مجمع ناشران انقلاب اسلامی با موضوع بررسی عملکرد بیست و هشتمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران و ترسیم الگوی نمایشگاه مطلوب صبح امروز با حضور ناشران عضو مجمع و هیات مدیره انجمن اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست ملکی به نمایندگی از انتشارات «قدر ولایت» با اشاره به سند تدوین شده در مورد نمایشگاه کتاب در دو سال گذشته گفت: خلاصه مباحث مطرح شده در این سند به ایجاد یک شورای سیاستگذاری مطلوب برمی گشت. در آن شورا پیشنهاد داده بودیم تا تمامی نهادهای مسئول حضور داشته باشند که از نظر ما شامل نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد، نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس، دبیرکل نهاد کتابخانه ها، مدیرکل اداره کتاب وزارت ارشاد و نمایندگان تشکل های نشر بود که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان رئیس رسمیت پیدا می کرد.

ملکی تصریح کرد: مبنای کاری ما برای این شورای سیاستگذاری باید مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزه کتاب و کتابخوانی، سند چشم انداز توسعه کشور و گزارش جامع بررسی نقاط قوت و ضعف نمایشگاه کتاب به همراه استفاده از تجربیات ناشران باشد. ما در این سند تلاش داشته و داریم نخست نگاه هدفمند به نمایشگاه داشته باشیم، دوم اینکه سیاستگذاری در حوزه نمایشگاه را ساختارمند کنیم و مشارکت نهادهای مرتبط در این حوزه را نیز جلب کنیم.

آئین‌نامه اجرایی نمایشگاه وحی منزل نیست

در ادامه این نشست، همایون امیرزاده، مشاور اجرایی معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در سخنانی با اشاره به اینکه نمایشگاه مطلوب از منظور وزارت ارشاد بدون هدف گذاری و تعریف مشخص، قابل ترسیم نیست، گفت: یک نمایشگاه محل تلاقی بازدیدکننده و عرضه کننده خدمات است، باعث می شود که هزینه های جستجو برای یافتن کالا کاهش پیدا کند و عنصر رقابت به عنوان مهمترین عامل رونق در آن مطرح شود. نمایشگاه همچنین در یک محدوده خاص متمرکز است و این قابلیت را ایجاد می کند که تمرکز بالایی در استفاده از آن بوجود بیاید.

وی همچنین در ادامه به نمایشگاه بین‌المللی کتاب اشاره کرد و افزود: نمایشگاه کتاب یک آئین نامه اجرایی دارد که البته وحی منزل نیست، اما بر اساس آن ما برخی از اهداف آرمانی از جمله رشد کمی و کیفی صنعت نشر در کشور و تعامل ویژه میان نشر ایران و جهان را در آن تعریف کرده ایم. همچنین پیوند میان اقتصاد و فرهنگ را به عنوان ویژگی‌های بارز نمایشگاه کتاب می دانیم و قبول هم داریم آنچه که امروز به عنوان نمایشگه پیش روی ما است با مطلوب فاصله دارد.

امیرزاده در ادامه به برخی نواقص نمایشگاه اشاره کرد و گفت: نبود محل مناسب برای برگزاری نمایشگاه، یارانه پنهان در واگذاری غرفه‌ها و دریافت نشدن هزینه تمام شده برای برپایی یک غرفه از ناشران که منجر به ظهور ناشران غیرحرفه‌ای شده، از مهمترین آسیب های نمایشگاه کتاب است که منجر شده ما هر ساله با ناشران غیرحرفه‌ای مواجه شویم که تنها به دنبال داشتن یک میز و یک دستگاه POS در نمایشگاه هستیم. این ارزان بودن در کنار حجیم بودن و غیرضروری بودن برخی از حضورها مهمترین ضرری است که در نمایشگاه به نشر وارد می‌شود.

مشاور اجرایی معاون فرهنگی وزیر ارشاد تصریح کرد: غلبه منطق فروشگاهی بر نمایشگاهی و متمرکز شدن بخش عمده اقتصاد نشر در یک دوره کوتاه نیز از دیگر مسائل و مشکلات نمایشگاه کتاب است.

ترکیب آماری بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب بیست و هشتم

وی در ادامه به برخی از آمارهای احصاء شده از نمایشگاه امسال اشاره کرد و گفت: ۴۳ درصد مخاطبان نمایشگاه امسال دانشجو و ۰.۳ درصد دانش آموز بوده اند که یک زنگ خطر برای ما است. همچنین ۶۰.۶ درصد حاضران در نمایشگاه، تهرانی و ۳۹.۴ درصد شهرستانی بودند که متاسفانه برای حضورشان برنامه ای نداشتیم. همچنین ۶۱.۴ درصد از بازدیدکنندگان نیز درآمدی زیر یک میلیون تومان و ۱.۹ درصد نیز درآمدی بالای ۴ میلیون تومان داشتند.

امیرزاده در پایان سخنان خود عنوان کرد: تشکل های نشر و مجموعه فعالان حاضر در این عرصه را متعهد به قانون و نظام می دانیم و بر این باوریم که مسیر واگذاری‌ها برای اجرای نمایشگاه باید ادامه پیدا کند.