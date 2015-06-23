به گزارش خبرنگار مهر، امیر حاج قاسم بعد از برگزاری جلسه با پرویز مظلومی و مسئولان باشگاه استقلال،گفت: حضور من در استقلال به عنوان مربی بدنساز هنوز قطعی نشده است. من امروز صحبت هایم را انجام دادم و حتی درباره مطالبات گذشته ام حرف زدم. ان شاء الله که به توافق موردنظر خواهیم رسید. در مجموع صحبت های ما مثبت بود.

وی درباره اینکه در مدت زمان کم باقیمانده چطور می خواهد بازیکنان استقلال را از لحاظ بدنی آماده کند، تصریح کرد: اگر یادتان باشد سال دوم حضورم در استقلال همین شرایط حاکم بود. اگر با استقلال به توافق برسم تمام تلاشم را برای آماده سازی بازیکنان انجام می دهم. این تیم خانه من است، هم من و هم خانواده ام استقلالی هستیم.

گزینه مربی بدنساز استقلال درباره اینکه سال گذشته به خاطر مسائل مالی از این تیم جدا شد، تصریح کرد: من اصلا آدم پولکی نیستم. حرف من این است که باید شأن مربی بدنساز حفظ شود چون مربی بدنساز بیشترین نقش را در یک تیم دارد.

حاج قاسم گفت: همین سال گذشته یک نفر به آقای زرینچه یا فکری گفت که شما مقصر نتایج استقلال هستید؟ ولی اگر من به عنوان بدنساز در این تیم بودم همه می گفتند تو مقصری؛ نه من، بلکه هر فرد دیگری که بدنساز بود.