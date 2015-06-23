مشکلات واحدهای تولیدی بالای ۵۰ نفر استان مرکزی رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود زمانی قمی، روز سه شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان مرکزی با بیان مطلب فوق، افزود: از سوی کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان، کمیته ای برای شناسایی واحدهای آسیب دیده بالای پنجاه نفر تشکیل شود.

وی اظهار داشت: در مرحله اول باید مشکلات این واحدهای تولید کننده مشخص شده و سپس علت مشکلات بررسی شود تا در جلسات کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری برای این مسائل تصمیم جدی گرفته شود.

استاندار مرکزی خطاب به مسئولین استانی گفت: مسئولین مربوطه در استان باید برای جذب سرمایه گذاران جدید در منطقه تلاش کنند و راهکارهای جدید و مناسب ارائه دهند.

زمانی قمی تاکید کرد: کاری که سرمایه گذار بایستی به مدت پنج روز به سرانجام برسد نباید در برخی از ادارات پنجاه روز به طول بیانجامد و روند پیگیری های کارآفرینان و سرمایه گذاران باید تسریع شود.

۶۲ میلیارد تومان اعتبار برای اشتغالزایی مددجویان کمیته امداد و بهزیستی

در این نشست ناصر شیخی، مدیر کل اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی استان مرکزی و دبیر کارگروه نیز گفت: ۶۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان اعتبار وام در ۲۳ بانک عامل استان برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی استان از سوی دولت براساس بند ج تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۴ اختصاص یافته است.

وی افزود: از این مبلغ ۴۳ میلیارد و۲۰۰میلیون تومان برای کمیته امداد و ۱۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان هم برای بهزیستی استان در نظر گرفته شده است.

شیخی ادامه داد: مددجویان تحت پوشش این دو نهاد می توانند تا سقف ۱۵ میلیون تومان به طور قرض الحسنه از ۲۳ بانک عامل، وام دریافت کنند که مدت بازپرداخت آن ۳۶ ماه است.

دبیر کارگروه اشتغال وسرمایه گذاری استان مرکزی اظهار داشت: در زمینه هدف گذاری اشتغال برای سال جاری، ۱۱ و ۶۷۴ فرصت شغلی در ده بخش شامل صنعت، معدن، کشاورزی، نیرو، بازرگانی رستوران و هتلداری، حمل و نقل انبارداری و ارتباطات، خدمات موسسات مالی و پولی، خدمات عمومی اجتماعی و شخصی، مستقلات و فعالیت های کسب و کار حرفه ای و تخصصی و آموزش در نظر گرفته شده است.

شیخی افزود: با تحقق این مشاغل پیش بینی می شود نرخ بیکاری استان مرکزی در سال جاری به هشت درصد برسد و این در حالی است که نرخ بیکاری در سال ۹۰، یازده و نه دهم و در سال ۹۳، هشت و سه دهم بوده است.

وی در مورد دیگر دستور جلسه این کارگروه در زمینه اعتبارات صندوق کارآفرینی امید استان مرکزی هم اظهار داشت: ۱۵ میلیارد و ۸۹۰ میلیون تومان اعتبار برای این صندوق در سرفصل های خوداشتغالی، مشاغل خانگی و پشتیبانی و سایر طرح ها اختصاص یافته است که تاکنون یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون تومان به متقاضیان پرداخت شده است.

در این جلسه همچنین برخی از فرمانداران شهرستان های استان مرکزی در مورد نحوه توزیع غیرمتوازن اعتبارات مربوط به کمیته امداد امام خمینی(ره) استان مرکزی اعتراض خود را مطرح کردند.

محمد مهدی ناصری، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی استان مرکزی در پاسخ به مسائل مطرح شده، با اشاره به اینکه از این اعتبارات ۶۵ درصد برای مددجویان تحت پوشش و ۳۵ درصد هم برای اقشار آسیب پذیر استان مرکزی هزینه می شود، قول مساعد داد که در توزیع اعتبارات با نظر فرمانداران شهرستان های استان مرکزی، توازن توزیع اعتبارات برقرار شود.

گفتنی است ارائه گزارش فرصت های شغلی هدف گذاری شده و عملکرد بانک های عامل از محل اعتبارات ابلاغی اشتغالزایی در سال ۹۴، گزارش ادارات کل کمیته امداد امام خمینی، بهزیستی و بانک های عامل از روند پیگیری و ابلاغ اعتبارات بند ج تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۴ و ارائه گزارش مدیریت صندوق کارآفرینی امید در خصوص اعتبارات اشتغالزایی ابلاغی در سال۹۴، موضوعات مطرح شده در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری بود.