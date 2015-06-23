موردی از بیماری تب کنگو در قم مشاهده نشده است

محمدمهدی رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، به فصل تابستان و شیوع برخی از بیماریها در این فصل بخصوص بیماری تب کنگو اشاره کرد و گفت: این بیماری عمدتاً در فصلهای بهار و تابستان گزارش میشود.
وی با اشاره به راههای انتقال این بیماری گفت: تب کنگو از طریق گزش کنه، تماس با خون دام آلوده و تماس با خون فرد مبتلا به انسان منتقل میشود.
مدیرکل دامپزشکی قم با بیان اینکه بیماری تب کنگو در دام علامتی ندارد، گفت: دام مبتلا کاملاً از لحاظ ظاهری سالم است و شاید تنها نیم درجه تب داشته باشد که این مقدار هم قابل تشخیص نیست و در صورتی که دام مبتلا کشتار شود مصرف گوشت و تماس با خون چنین دامی منجر به مبتلا شدن به بیماری تب کنگو میشود.
وی بروز این بیماری را ناگهانی عنوان کرد و افزود: شروع بیماری تب کنگو شبیه آنفلوآنزا است و فرد در روز سوم ابتلا دچار خونریزی داخلی شده و با بروز شوک دچار مرگ میشود.
رفیعی همچنین با بیان اینکه این بیماری قابل درمان است و برای آن دارو وجود دارد، گفت: چنانچه بیماری تب کنگو به موقع تشخیص داده شود قابل درمان است.
گوشت مصرفی از مراکز مجاز و با مهر دامپزشکی تهیه شود
مدیرکل دامپزشکی استان قم به نکاتی برای پیشگیری از این بیماری اشاره کرد و گفت: مردم باید دقت داشته باشند که گوشت مصرفی خود را از مراکز مجاز و با مهر دامپزشکی دریافت کنند.
وی عنوان کرد: اگر افراد از کشتارهای غیر مجاز دام اطلاعاتی دارند میتوانند با شماره ۱۵۱۲ تماس گرفته و آدرس مراکز غیر مجاز را اعلام کنند.
وی ادامه داد: گوشت را بعد از خرید باید ۲۴ ساعت در یخچال نگه داشت تا ph گوشت که برای گوشت گاو ۵.۸ و برای گوشت گوسفند ۶.۲ است برسد که در این ph تقریباً ویروسهای گوشت از بین میرود.
رفیعی ادامه داد: تا قبل از ۲۴ ساعت اگر افراد میخواهند گوشت را خورد کنند باید از دستکش استفاده کنند و پختن گوشت نیز موجب از بین رفتن این بیماری میشود.
وی در پایان تأکید کرد: تاکنون در استان قم گزارشی مبنی بر بیماری تب کنگو و آنفلوآنزای پرندگان گزارش نشده است.
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