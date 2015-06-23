استقرار نیمی از واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی در شهرک های صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی عسگری سه شنبه در آیین امضای تفاهمنامه همکاری با شهرداری اظهار داشت: در طی این تفاهمنامه شهرداری وظیفه شناسایی صنایع و مشاغل مزاحم را متعهد شده و در مقابل نیز شهرک های صنعتی استان حدود ۵۰ هکتار زمین کارگاهی و صنعتی در شهرک های صنعتی اطراف تبریز از جمله بعثت، تبریز چهار و آخولا را برای این کار اختصاص خواهد داد.

وی در ادامه با اشاره ای به وضعیت شهرک های صنعتی استان اظهار داشت: با وجود استقرار نیمی از واحدهای تولیدی استان در شهرک های صنعتی می توان به خوبی متوجه وضعیت این شهرک ها شد که البته با تمام وجود در پی تامین زیرساخت آن ها هستیم تا بتوانیم رضایت واحدها را در این مورد جلب کنیم.

عسگری همچنین از تصویب ایجاد ۵۳ شهرک صنعتی جدید خبر داد و گفت: با تمام وجود در حال تلاش برای تکمیل و بهره برداری از این شهرک ها طی دو سال آتی خواهیم بود.

وی در خصوص تعداد شهرک های صنعتی قابل واگذاری نیز گقت: تعداد شهرک ها و ناحیه های صنعتی قابل واگذاری به ۴۴ شهرک افزایش یافته است.