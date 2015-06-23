دنیای امروز نیاز به نشر مهربانی دارد/ نوع دوستی مردم ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در گفتگو با مخاطبان برنامه «ماه مهربان» رادیو جوان با اظهار خرسندی از اینکه در این ماه مهربان، یک بار دیگر سعادت نشستن پای سفره خداوند را پیدا کردهایم، گفت: آنچه دنیای امروز به آن احتیاج دارد، مهربانی انسانها نسبت به یکدیگر است.
وی افزود: بنیاد جمعیتهای صلیبسرخ و هلالاحمر در دنیا برخاسته از مردم بوده و برای مردم خدمت میکنند و هدف این جمعیتهای ملی آن است که دنیای بهتری را برای مردم ایجاد کرده و لذا محور فعالیتهای خود را نیز بر بخشندگی و کار خیر قرار داده است.
رئیس جمعیت هلالاحمر اظهار کرد: با همین هدف جمعیت هلالاحمر شعار امسال خود را «انسان مهربان، دنیای آرام» انتخاب کرد تا تمامی جهانیان هرچه بیشتر به این درک برسند که مهربان بودن با هم ، دنیا را هر چه بیشتر به محیطی آرام برای همه انسانها تبدیل خواهد کرد.
وی با اشاره به اینکه مردم ایران، ذاتا تمایل به مهربانی و کمک به همنوعان خود دارند، گفت: با این وجود، گاه لازم است تا این مهربانیها را به هم و به همه جوامع بشری نشان دهیم.
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