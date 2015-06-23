معرفی شورای انتخاب طرح و متون نمایشی ۲ بخش جشنواره تئاتر کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی دبیر بیست و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان با دعوت از ۵ هنرمند شناخته شده تئاتر کشور شورای انتخاب بخش خردسالان و بخش تئاتر خیابانی بیست و دومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان را معرفی کرد.
شورای انتخاب بخش های تئاتر خردسالان و تئاتر خیابانی در جشنواره تئاتر کودک و نوجوان متشکل از هنگامه مفید، حسین عاطفی، محمدجواد کبودر آهنگی، آناهیتا غنیزاده و علیظفر قهرمانینژاد ارزیابی طرحها و نمایشنامههای رسیده به این ۲ بخش را آغاز کردند.
هنگامه مفید مدرس، نویسنده، شاعر، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون که در چند سال اخیر همواره با جشنوارههای کودک و نوجوان مشارکت و همراهی داشته است در کنار حسین عاطفی کارگردان و بازیگر پیشکسوت تئاتر، محمدجواد کبودر آهنگی کارگردان، بازیگر و مدرس و یکی از هنرمندان صاحبنام و فعال تئاتر همدان، آناهیتا غنیزاده کارگردان، مدرس و پژوهشگر تئاتر کودک و نوجوان و علی ظفر قهرمانی نژاد کارگردان، پژوهشگر و مولف تئاتر شورایی و تئاتر خیابانی در این شورا که آثار پیشنهادی ۲ بخش از جشنواره را انتخاب خواهد کرد، حضور دارند.
بیست و دومین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان با دبیری شهرام کرمی مهرماه ۹۴ در شهر تاریخی همدان برگزار می شود.
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