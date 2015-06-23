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۲ تیر ۱۳۹۴، ۱۴:۳۱

فرمانده انتظامی بروجرد خبر داد؛

۹۴کیلو گرم انواع مواد مخدر در بروجرد کشف شد

۹۴کیلو گرم انواع مواد مخدر در بروجرد کشف شد

بروجرد - فرمانده انتظامی بروجرد از کشف ۹۴ کيلو و ۹۳۹ گرم انواع مواد مخدر طی سه ماهه اول سالجاری در اين شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ دليری ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: ماموران مبارزه با مواد مخدر با همكاری كلانتری و پاسگاه های اين شهرستان در سه ماه اول سالجاری موفق به کشف ۹۴ کيلو و ۹۳۹ گرم انواع موادمخدر شدند.

وی افزود: در اين مدت شش باند سوداگر مرگ متلاشی و يک هزار و ۲۳۷ فروشنده مواد مخدر و معتاد پرخطر نيز دستگير شد.

فرمانده انتظامي بروجرد ضمن قدردانی از مشارکت و همکاری خوب مردمی با پليس در اجرای طرح های ارتقا امنيت اجتماعی از شهروندان خواست که در صورت مشاهده هرگونه فعاليت های غيرقانونی و مجرمانه توسط افراد فرصت طلب و قانون گريز در اسرع وقت از طريق تلفن فوريت های پليسي ۱۱۰ اعلام کنند تا نسبت به شناسايی جرم و دستگيری مجرمان و متخلفان اقدام شود.

 
کد مطلب 2785758

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