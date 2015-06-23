مطالعات ترافیکی هتل فرشته در شورای شهر بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سالاری در سخنان خود در صحن شورای شهر تهران به مسئله ساخت هتل فرشته که این روزها در رسانه ها مطرح و مورد توجه است اشاره کرد و گفت : برخی از رسانه ها اطلاعاتی را منتشر کردند که با بررسی­هایی که ما انجام دادیم و جلسه­ای که با شهردار منطقه و معاونت شهرسازی و بازدیدی که از پروژه داشتیم مغایرت دارد. هرچند که باید بگوییم رسانه ها خود ناظرین خوبی بر شهر و مدیران آن هستند و این مسئله موجب گسترش نظارت اجتماعی می­شود اما یک انتقاد دارم از برخی سایت­ها که با انعکاس مطالب خلاف واقع یا بر اساس اطلاعاتی اشتباه که به آنها داده می شود باعث تشویش اذهان عمومی می شوند و بعضا اعضا و مدیران نیز بر اساس نوشته های آنها نظراتی را ارائه می دهند.

این عضو شورا ادامه داد: بر اساس نوشته یکی از سایت ها تعداد طبقات این هتل ۵۷ طبقه اعلام شده اما بررسی ها نشان می دهد که این هتل دارای ۴۶ طبقه است و مصوبه کمیسیون ماده ۵ و مصوبه شورای شهر در ارتباط با مجوز ساخت هتل را دارد. این هتل در کل ۱۱ طبقه زیر زمین نسبت به گذر پایین دارد و فاصله ی بین گذر پایین تا گذر بالا ۶ طبقه است که یک اختلاف سطح ۶ طبقه ای با ارتفاع بلند بین گذر پایین و گذر بالا وجود دارد و بالای گذر بالا (گلپاد) ۳۰ طبقه مجوز ساخت هتل داده شده است.

وی با اشاره به اینکه در سایت های مزبور بعضا گفته شده است ، گذر دسترسی هتل ۵ متری است اعلام کرد: این هتل یک گذر ۱۸ متری و دو گذر ۱۲ متری مطابق طرح تفصیلی به آن هتل دسترس دارند و سرمایه گذار در مورد گذرهای پایین و بالا به هتل فضای مکث قابل توجهی را اختصاص داده است تا امکان تردد به این هتل سهل تر شود.

سالاری افزود: حدود ۴۰ درصد کل بنا از ۱۰۶۰۰ متر مربع به فضای مفید هتل و تجاری اختصاص دارد و مابقی مشاعات اعم از راهروها و پارکینگ ولابی ها تخصیص داده شده است.

وی گفت: شورای اسلامی شهر تهران می بایست شهرداری را ملزم نماید مطالعات و پیوست های ترافیکی این پروژه را جهت بررسی شود در شورا ارائه دهد تا دغدغه ذینفعان شهری و ساکنین محله در مورد ایجاد مشکلات ترافیکی احتمالی مورد بررسی دقیق قرار گیرد .

تشکیل اتاق فکر در شورا

رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر تهران همچنین با اشاره به انتشار مطالعات مرکز پژوهش ­های مجلس در مورد تبعات درآمدهای ناپایدار کلانشهرها به ویژه کلانشهر تهران اظهار داشت: علاوه بر مبحث مربوط به فروش تراکم و تبعات ناشی از آن، از جمله افزایش جمعیت در کلانشهرها که در این پژوهش مورد اشاره قرار گرفته، به مشکلاتی مانند آلودگی هوا، افزایش جرم و جنایت، کاهش کیفیت زندگی و... نیز در مورد تصمیماتی که در دهه ۶۰ در دولت در ارتباط با لزوم خودکفایی شهرداری های کلانشهر ها در مورد تامین اعتبارات لازم و بودجه گرفته شده، اشاره نموده است و قرار بود دولت در مدت ۶ ماه لایحه ­ای را مبنی بر نحوه­ی تأمین درآمدهای کلانشهرها ارائه دهد و به سمت ایجاد درآمدهای پایدار حرکت کند که متأسفانه بعد از دو دهه انجام نشده است، مورد نقد قرار گرفته است.

سالاری با اعلام این مطلب که شورای عالی شهرسازی و معماری کشور تصمیم گرفت مطالعاتی را که در این ارتباط در دبیرخانه شورا انجام شده به عنوان مطالعات پشتیبان جهت تدوین لایحه ­ای با همکاری دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری کشور، وزارت کشور و وزارت اقتصاد و دارایی تهیه کند، گفت: قرار شد که بعد از تدوین، به کمیسیون دولت ارجاع شود و در سطح دولت مطرح و تصویب شود.

وی ادامه داد: یکی دیگر از موضوعات مربوط به قانون جامع لایحه مدیریت شهری است که در کمیسیون اصلی دولت در حال بررسی میباشد و نگرانی در مورد رویکرد دولت محوری و کاهش اختیارات شوراهادر آنجا وجود دارد. همچنین موضوع مربوط به انتقال پایتخت که اخیرا توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و دولت وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرد که این موضوع را مورد بررسی جدی قرار دهد.

این عضو شورا همچنین به مجموعه اقداماتی که در مجلس شورای اسلامی طی سال گذشته مطرح و در ارتباط با حوزه اختیارات نهاد شورا و نحوه انتخاب شهردار توسط مردم یا شورا مطرح شده است، اشاره کرد.

سالاری همچنین به تصمیم وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با ایجاد شهر فرودگاهی در جنوب تهران اشاره کرد و گفت: ایجاد ۲۵ شهرک تجاری، مسکونی، گردشگری و رفاهی در محدوده ۱۳۷۰۰ هکتاری فرودگاه امام خمینی و مجموعه چنین تصمیماتی ایجاب می ­کند که شورای شهر تهران با توجه به اینکه جایگاه ویژه ای در بین شوراهای اسلامی شهر و روستا دارد و به عنوان نماد شوراهای کشور مطرح است و ظرفیتی که اعضای شورای شهر تهران در سابقه عملکرد شورا دارند در این زمینه پویاتر و فعال تر عمل کند. من معتقدم در این زمینه ارتباط و رصدکردن موضوعات کلان که مرتبط با مدیریت شهری ،یا در حوزه اختیارات نهاد شورا و شهرداری ­ها است، شورای شهر تهران آنچنان که توقع می رود اقدام نمیکند، پیشنهاد من این است که ما به این میزان درگیر روزمرگی نباشیم و یک اتاق فکری در شورای شهر تهران ایجاد کنیم که همه ی موضوعات از این دست که مرتبط با اساس و فلسفه وجودی نهاد شورا و اختیارات شورا و نظارت شورا می باشد تشکیل شود.