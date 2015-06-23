به گزارش خبرنگار مهر، عباس جدیدی در جمع خبرنگاران با اشاره به توجه مدیریت شهری به آسیبهای اجتماعی و ریشهکن کردن آسیبها در ابرشهر تهران، اظهار داشت: در این زمینه میبایستی گامهای مؤثری برای برطرف کردن آسیبهای اجتماعی برای استفاده از ظرفیتهای مختلف انجام داد.
وی با اشاره به فعالیت گرمخانهها و کمپهای ترک اعتیاد در شهر تهران، خاطرنشان کرد: این مراکز برای رفاه شهر ایجاد شده است بهطوریکه ۵۰ درصد از موضوعات اجتماعی ابرشهری مثل تهران را در بر گرفته است.
جدیدی با اشاره به زندگی ایتام در شهر تهران، گفت: ۵۰ درصد آسیبها در شهر تهران برمیگردد به کسانی که سایه پدر و مادر بالای سر آنها نیست و در این بخش میبایستی اقداماتی برای حمایت از ایتام صورت گیرد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به پیشنهاد خود مبنی بر تشکیل ۵ یتیمخانه تخصصی در ۵ پهنه شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران، خاطرنشان کرد: این مراکز با همکاری مدیریت شهری و بخش خصوصی ایجاد خواهد شد.
وی در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت احداث دارالایتام خیابان پیروزی، تأکید کرد: این مرکز نیز با همکاری بخش خصوصی و مدیریت شهری ساخته خواهد شد.
جدیدی همچنین به ارائه آموزشهای مختلف در مراکز و دارالایتامها اشاره کرد و افزود: آموزشهای تربیتی، شغلی، پرورشی و ... از جمله اهدافی است که در این مراکز ارائه خواهد شد.
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