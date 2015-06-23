۳ خودرو با خلافی سنگین در آزادراه قزوین - رشت توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی مرکز اطلاع رسانی نیروی انتظامی استان قزوین، بهرام زینلی در این باره اظهار داشت: مأموران پاسگاه پلیس راه قزوین ـ رشت روز گذشته هنگام کنترل خودروهای عبوری در آزادراه قزوین ـ رشت به یک دستگاه سواری پژو که از استان گیلان به سمت قزوین در حال حرکت بود، مشکوک و خودرو را متوقف کردند.

وی اضافه کرد: در بررسی مدارک و استعلام سیستمی مشخص شد که در پرونده پژو تعداد ۴۰ فقره تخلف و جریمه راهنمایی و رانندگی پرداخت نشده، ثبت شده است.

رئیس پلیس راه استان قزوین بیان کرد: این خودرو با مجموع خلافی ۱۹ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال توقیف و روانه پارکینگ شد.

زینلی ادامه داد: این مأموران در اقدامی دیگر یک دستگاه سواری پژو ۴۰۵ را با ۴۶ فقره جریمه راهنمایی و رانندگی و خلافی ۱۹ میلیون و ۶۰۰ هزار ریالی توقیف و روانه پارکینگ کردند.

این مسئول توقیف یک دستگاه سواری پراید با سابقه ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار ریال خلافی طی ۲۴ فقره جریمه را از دیگر اقدامات پلیس راه قزوین ـ رشت عنوان کرد.