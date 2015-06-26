واکنش زنان ایتالیایی به «گس»/ برای مردان نسخه نپیچیدم

کیارش اسدی‌زاده کارگردان «گس» درباره جزئیات اکران این فیلم سینمایی در ایتالیا و نظر مخاطب غیر ایرانی به خبرنگار مهر گفت: قرارداد اکران «گس» در ایتالیا سال گذشته بسته شد و اتفاق خوبی که افتاد این بود که نمایش «گس» در ایتالیا با اکران این فیلم در گروه سینمایی «هنر و تجربه» در ایران همزمان شد و این همزمانی فرصت خوبی ایجاد کرد تا نظر مخاطب ایرانی و غیر ایرانی را با هم دریافت کنم.

به گفته وی، نسخه کامل این فیلم سینمایی در ایتالیا روی پرده رفت اما بیننده ایرانی نسخه ممیزی شده آن را می‌بیند.

اسدی‌زاده با اشاره به اینکه بازخوردهایی که از دو طیف مخاطب داشته بسیار متفاوت بوده است، بیان کرد: دسته‌ای از مخاطبان ایرانی با این فیلم مخالفت می کردند و معتقد بودند که داستان زنان «گس» را به کل جامعه تعمیم داده ام. بخش دیگری از مخاطبان هم می گفتند اثری مردستیز است اما به عنوان کارگردان و در کمال احترام به دیدگاه متفاوت هموطنانم، می‌گویم که در این فیلم به هیچ عنوان برای مردان نسخه نپیچیدم و حکمی صادر نکرده‌ام.

کارگردان فیلم «گس» درباره نظر مخاطب غیر ایرانی گفت: در نمایش‌هایی که در برخی از جشنواره ها و همچنین در ایتالیا داشتم متوجه دیدگاه و قضاوت متفاوت آنها شدم. تماشاگران خارجی «گس» این اثر سینمایی را یک موضوع جهان شمول می دانستند. بسیاری از زنان تماشاگر در ایتالیا برداشت جالبی از فیلم داشتند و معتقد بودند که دیدگاه شان بعد از دیدن فیلم های اصغر فرهادی نسبت به زنان ایرانی و موقعیت های اجتماعی آنها تغییر کرده است و فیلم «گس» را نیز در همین راستا می‌دانستند.

اسدی زاده در پاسخ به اینکه وضعیت اکران فیلم «گس» در گروه سینمایی «هنر و تجربه» چگونه است؟ گفت: با وجود اینکه سانس های این گروه سینمایی چرخشی است و همین چرخشی بودن به روند اکران فیلم های این گروه لطمه می زند اما «گس» برخلاف انتظارم به خوبی دیده شده است.

این کارگردان که فیلم سینمایی «شکاف» را در نوبت اکران دارد درباره زمان نمایش این اثر سینمایی نیز گفت: برنامه اکران این فیلم سینمایی برای فصل پاییز در نظر گرفته شده ولی هنوز جزئیات آن مشخص نیست.