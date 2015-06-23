نامگذاری ایستگاه مترو «شهدای رسانه» غیرقانونی است

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شاکری در یکصد و شصت و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران اظهار داشت: پرسش‌های جدی درباره ساخت و سازهایی که در تهران اتفاق می‌افتد وجود دارد؛ ۵ نهاد در ساخت و سازها دخیل هستند که کمیسیون ماده ۵ ، ۱۰۰ و سازمان نظام مهندسی، قوه قضائیه و شهرداری تهران هستند و می‌توانند نقش بسزایی را در ساخت و سازهای شهر داشته باشند.

وی ادامه داد: سهم هر یک از این ۵ نهاد برای ساخت و سازهای شهر تهران مشخص نشده است و باید شورای شهر به این موضوع بپردازد تا ساخت و سازها از این آشوب رها شوند.

شاکری درباره ساخت مسجد ولیعصر (عج) در پارک دانشجو، اظهار داشت: ابتدا ساخت این مسجد متوقف ولی هم اکنون ادامه پیدا کرده است و باید طرح خود را برای گنبد و مناره این مسجد به شورای شهر ارایه دهند.

وی درباره نامگذاری یکی از ایستگاه‌های مترو واقع در میدان جهاد، اظهار داشت: نام این ایستگاه را شهدای رسانه گذاشتند که این نامگذاری غیرقانونی است و نباید مترو خودسرانه این نامگذاری را انجام می‌داد. دو بوستان و فرهنگسرا و خیابان به نام شهدای رسانه و خبرنگاران شهید نام گذاری شده است .

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شرکت مترو باید بر اساس قواعد نامگذاری در شورای شهر اقدام کند.

شاکری درباره برگزاری نمایشگاه قرآن نیز اظهار داشت: در برگزاری نمایشگاه قرآن امسال شهرداری تهران به مدد ارشاد آمده است و نمایشگاه قرآن به باغ موزه دفاع مقدس تغییر کرده است و در دسترسی به این نمایشگاه برای مردم بسیار مشقت‌بار است و فاصله پارک ماشین و نمایشگاه زیاد است لذا باید برای این موضوع فکری شود و صرفا میزبان بودن کفایت نمی‌کند.

عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به ۳۵۴ محله در تهران اظهار داشت: باید هویت تازه‌ای برای این محلات تعیین کرد.