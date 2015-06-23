زیست مومنانه و سالم شهروندان دغدغه شهرداری تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد نائینی در چهارمین نشست شورای عالی خدمات اجتماعی شهرداری تهران که با موضوع بررسی و ارزیابی طرح حامی برگزار شد، با اشاره به آموزه‌های اسلامی و قرآنی مبنی بر رسیدگی به مستمندان گفت: اگر نظام جمهوری اسلامی ایران کارآمدی خود را به نمایش بگذارد در این صورت در سایر عرصه‌ها نیز موفق خواهیم بود.

وی با اشاره به استفاده از ظرفیت بالقوه و بالفعل مساجد در رفع آسیب‌های اجتماعی، خاطرنشان کرد: ایجاد بسترهای کسب و کار، امنیت، عبادت، کسب حلال، آرامش، تعالی و آموزش با استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی از جمله سیاست‌های طرح حامی است.

نایینی با اشاره به ضرورت رسیدگی به نیازمندان جامعه و توجه به این موضوع از سوی ائمه جماعات در مساجد افزود: این امر به برقراری قسط و عدالت در جامعه را کمک می کند.

به گفته وی، باید تلاش کنیم تا جامعه برای رسیدگی به نیازمندان برانگیخته شود.

نایینی با اشاره به اینکه شهرداری تهران نهادی اجتماعی است، افزود: مسوولیت ذاتی این مجموعه مدیریت و کنترل آسیب‌های اجتماعی نیست اما وظیفه دارد به زیست مومنانه و سالم شهروندان تهرانی کمک کند.

وی با تأکید بر اینکه شهرداری تهران به طور جدی به این نکته باور و اعتقاد دارد، تصریح کرد: اقدامات شهرداری تهران در سال‌های اخیر نیز با این رویکرد همراه بوده است.

در ادامه این نشست دکتر زرگر نماینده سازمان بسیج مستضعفین با اشاره به اینکه ما نیاز به خلق سازمان و مجموعه‌ای جدید نداریم، افزود: باید از ظرفیت پایگاه بسیج و حضور اقشار مختلف در این مجموعه در نقاط مختلف کشور برای کمک به نیازمندان و مستضعفان و رفع آسیب‌های اجتماعی بهره بگیریم.

خانم فیروزفر رئیس ستاد توانمندسازی بانوان سرپرست خانوار نیز در ادامه این نشست با بیان این که باید نگاه ، توانمند ساختن نیازمندان باشد خاطر نشان کرد: با این نگاه منجر به توانمندشدن آنها در عرصه‌های مختلف خواهد شد.

وی راهکار مقابله با آسیب‌های اجتماعی را همکاری و تعامل بین نهادها و سازمان‌های مختلف دانست و گفت: همکاری همه جانبه همه ی مجموعه‌های دخیل در این راستا منجر به افزایش اثربخشی فعالیت ها خواهد بود.

حسین بیگدلی كارشناس مطالعات پژوهشي سازمان رفاه، خدمات و مشاركتهاي اجتماعي شهرداري تهران در ادامه با اشاره به اینکه این سازمان بنای تسهیل گری در امور دارد، افزود: برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید زیرساخت‌های مربوط به این موضوع از جمله مباحث اقتصادی و ضرورت تعامل بین دستگاه ها و مجموعه‌های مختلف در این زمینه فراهم شود.

وی با اشاره به اینکه رویکرد طرح حامی حمایتی است، تصریح کرد: توجه به دانش‌محوری شهروندان و توانمندسازی آنان با رویکرد حل مسأله بسیار حایز اهمیت است.

بیگدلی با اشاره به اینکه سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی امیدوار به ایجاد حلقه وصل نیازمندان به توانمندان است، افزود: این سازمان می‌تواند با مشارکت و ظرفیت‌های مردمی اقدام تسهیل‌گری در راستای رسیدگی و رفع نیاز مستمندان داشته باشد.

در ادامه این نشست موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اشاره به اینکه عوامل بسیاری در راستای موفقیت طرح حامی تاثیرگذار است، افزود: شاه کلید ما در این موضوع مشارکت مردمی است.

وی با اشاره به اینکه باید ظرفیت‌ها و منابع موجود به طور دقیق شناسایی شود، افزود: باید بدانیم چه ظرفیت‌هایی داریم و چگونه می‌توانیم از همکاری و فعالیت‌های درون‌سازمانی و همچنین واحد های صنعتی در این خصوص بهره بگیریم.

وی با اشاره به اینکه باید مشخص شود شهرداری تهران از چه ظرفیت‌های قانونی در این خصوص برخوردار است، افزود: باید از ظرفیت و فرصت خوبی که برای اجرای طرح حامی وجود دارد، استفاده حداکثری داشته باشیم.

موسوی چلک خاطرنشان کرد: رویکرد این طرح رویکرد مشارکتی و اجتماعی است و باید از اسناد قبلی و تجارب موجود نیزدر این زمینه استفاده کافی کنیم.

وی به تأکید ضرورت توجه به رویکرد سلامت در این طرح گفت: می‌توانیم در این راستا از ظرفیت تشکل‌ها و سمن‌های موجودهای قابل توجهی استفاده کنیم.

چهارمین نشست هم اندیشی شورای عالی خدمات اجتماعی با هدف ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین دستگاه های علمی و اجرایی فعال در حوزه اجتماعی با موضوع بررسی و ارزیابی « طرح حامی»با حضور، نایینی، قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران، فرزاد هوشیار پارسیان، مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت ها ی اجتماعی، شهریور، مدیر کل امور اجتماعی استانداری تهران، افروز، استاد دانشگاه تهران، میمندی نژاد، رییس جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی(ع)، زرگر، نماینده سازمان بسیج مستضعفین، فیروز فر، رییس ستادتوانمند سازی بانوان سرپرست خانوار و چند نفر از مسوولان برگزار شد.

در پایان این نشست بنا به گفته مشاور اجتماعی و فرهنگی و قائم مقام معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران مقرر شد سند اقدام برای مقابله با تکد‌ی گری در جلسات آینده این شورا مورد بررسی قرار بگیرد.

همچنین مقرر شد یکی از جلسات آینده شورای عالی خدمات اجتماعی در یکی از محلات پرآسیب منطقه ۱۲ برگزار شود.