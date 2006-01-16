شرايط حضور در رقابت هاي كشتي بين المللي جام تختي اعلام شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" حسن بهشتيان و سيد علي اكبر حيدري به عنوان اعضاي كميته فني دراين رقابت ها حضور خواهند داشت كه علاوه بر نظارت و ارزشيابي عملكرد كشتي گيران تعدادي از اين آزاد كاران را براي شركت در مسابقات جام جهاني كشتي آزاد به اردو فرا خواهند خواند . مسابقات انتخابي تيمملي كشتي آزاد روزهاي 29 و 30 ديماه به ميرباني سنندج برگزار خواهد شد.



