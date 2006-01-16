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۲۶ دی ۱۳۸۴، ۱۳:۵۹

شرايط حضور در رقابت هاي كشتي بين المللي جام تختي اعلام شد

شرايط حضور در رقابت هاي كشتي بين المللي جام تختي اعلام شد

كادرفني تيم ملي كشتي آزاد كسب عناوين اول تاسوم مسابقات انتخابي را تنها مجوز حضور در بيست و ششمين دوره مسابقات بين المللي جام جهان پهلوان تختي مي داند.

به گزارش خبرگزاري "مهر" حسن بهشتيان و سيد علي اكبر حيدري به عنوان اعضاي كميته فني دراين رقابت ها حضور خواهند داشت كه علاوه بر نظارت و ارزشيابي عملكرد كشتي گيران تعدادي از اين آزاد كاران را براي شركت در مسابقات جام جهاني كشتي آزاد به اردو فرا خواهند خواند .  مسابقات انتخابي تيمملي كشتي آزاد روزهاي 29 و 30 ديماه به ميرباني سنندج برگزار خواهد شد.

کد مطلب 278606

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