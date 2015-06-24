خلأ بزرگی در حوزه اقامتی گردشگران در زنجان وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی رحمتی شامگاه سه‌شنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری، افزود: اقامت مسافران در چادرها و خانه‌های شخصی نشان دهنده این امر است که باید در استان هتل‌های تک ستاره و دو ستاره را افزایش داد.

وی اظهار داشت: متاسفانه خلأ بزرگی در اقامت گردشگران در استان زنجان وجود دارد و می‌طلبد برای ایجاد هتل‌های تک ستاره دو ستاره برنامه‌ریزی لازم انجام شود.

مدیرکل میراث ‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان، گفت: توجه به ایجاد اشتغال در حوزه گردشگری مد نظر بوده و از تاکیدات این سازمان است.

رحمتی با بیان اینکه ۳۶ درصد از شغل‌های گردشگری در حوزه خدمات گردشگری حذف شده است، گفت: باید هتل‌ها و رستوران‌ها ملزم به ایجاد اشتغال در این پست‌های خالی شوند.

وی با بیان اینکه در حوزه خدمات گردشگری ۲۴ گروه فعالیتی اقامتی، پذیرایی، شرکت‌های دفاتر خدمات مسافربری و غیره داریم و در حوزه اقامتی پنج رشته فعالیتی داریم، افزود: در هتل‌ها ۲۵ عنوان شغل وجود دارد که این شغل‌ها ادغام شده و به ۱۶ مورد رسیده، در مهمانپذیرها نیز ۱۰ عنوان شغل وجود دارد که آن‌ها نیز پس از ادغام به ۶ مورد رسیده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، گفت: ادغام شغل‌ها در هر کدام از این حوزه‌ها، ظرفیت اشتغال را پایین آورده است که سازمان این شغل‌ها را دوباره ایجاد خواهد کرد.

رحمتی تاکید کرد: در کل کشور ۱۴ گروه تولیدی صنایع دستی سنتی، چوبی، کاشی‌کاری، گچ‌بری، روی دوزی سنتی، صنایع دستی سنتی، سفال‌سازی، زیورآلات، چرم‌دوزی، صنایع دستی چوبی و غیره وجود دارد.

وی افزود: در زیرمجموعه این ۱۴ گروه تولیدی ۲۴۵ رشته در حال فعالیت هستند که از این تعداد، ۸۱ رشته در استان فعال است.

رحمتی تصریح کرد: بحث افتتاح خانه سفال زنجان تجهیز شده و به‌زودی به بهره‌برداری می‌رسد.