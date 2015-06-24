توسعه دانشگاه ها متناسب با زیرساخت ها نبود/ رشد علمی گلستان

علی نجفی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در دولت گذشته شاهد توسعه بی رویه آموزش عالی بدون توجه به زیر ساختها، ضرورت ها، برخلاف نقشه جامع علمی کشور و تأکیدات مقام معظم رهبری بودیم. این روند باعث خالی ماندن بخشی از ظرفیت پذیرش در دانشگاههای دولتی شد.
وی با اشاره به برگزاری نشستهای متعدد با اساتید ادامه داد: مشارکت دانشگاهیان در موضوعات دانشگاه و استفاده از خرد جمعی برای بررسی مسائل، مشکلات، چالشها و راهکار در دانشگاه و برنامههای آینده از جمله کارهای مهم بود.
نجفی نژاد تصریح کرد: برای استفاده از نقطه نظرات و همفکری دانشجویان جلسات متعددی با دانشجویان در سطوح مختلف برگزار شد و در نیم سال اول ۹۴-۹۳ ، ۲۴ نشست مشترک و جلسات هم اندیشی با تشکلهای مختلف دانشجویان در دانشگاه برگزار شد. تشکیل شورای تعامل دانشجویی از دیگر اقدامات در این بخش بود.
وی که حدود ۱۵ ماه در رأس این دانشگاه قرار دارد، ادامه داد: در زمان قبول مسئولیت دانشگاه با مسائل و مشکلات زیادی مواجه بودیم و یکی از مهمترین چالشها در آن مقطع، طرحهای عمرانی نیمه تمام بود.
در گذشته تقریباً تمام طرحهای عمرانی دانشگاه متوقف شده بود
وی ادامه داد: تقریباً تمامی طرحهای عمرانی دانشگاه متوقف بود و در تعدادی از پروژهها پیمانکاران از دانشگاه شکایت داشتند و پروندههایی در دادگاه داشتیم.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: در همان مقطع با تقویت دفتر فنی و با برگزاری جلسات متعدد با پیمانکاران توانستیم تعدادی از پروندهها را از دادگاه خارج کنیم.
وی در خصوص پروژه ای نیمه تمام که تقریباً ۷ سال متوقف مانده بود، ادامه داد: اسناد مناقصه برای ادامه کار تهیه و پیمانکار پروژه انتخاب شد و با تحویل کارگاه از پیمانکار قبلی پروژه آغاز شد.
نجفی نژاد با بیان اینکه این پروژه یکی از پروژههای قدیمی استان بود، افزود: این پروژه نزدیک ۴۰ درصد در این مدت پیشرفت داشته است و تا ۴ ماه آینده اسکلت آن تمام میشود. دانشگاه با شکایت از پیمانکار قبلی درصدد اخذ خسارت از پیمانکار به دلیل تأخیر است.
وی درخصوص پروژه دانشکده تولید گیاهی که حدود ۱۰ سال از شروع آن گذشته و نیمه تمام رها شده بود، گفت: با تحویل پروژه از پیمانکار قبلی در حال حاضر پروژه توسط پیمانکار جدید در حال اتمام است فاز اول یا قسمت مرکزی پروژه تکمیل شده و بهرهبرداری از آن آغاز شده است و رسماً برای شروع ترم جدید افتتاح میشود.
وی گفت: پروژه دانشکده جنگلداری هم با مشکلاتی روبه رو بود در حال حاضر پیشرفت خوبی داشته و ۲۵ درصد کار انجام شده است و تا اواخر مهر اسکلت آن تمام میشود.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در خصوص پروژه محوطه سازی دانشگاه و تاسیسات زیربنایی آن گفت: خیابان بندیهای جدید و اجرای بخش فاضلاب و برق در دست انجام است.
نجفی نژاد ادامه داد: پروژه کتابخانه مرکزی و مجتمع نظری در سال گذشته بهره برداری و افتتاح شد.
پروژه استخر دانشگاه را از منابع درآمدی خودمان شروع میکنیم
وی گفت: پروژه استخر هم به دلیل اینکه اعتبار آن در سال ۹۲ به اتمام رسیده است متوقف است. بنا داریم از منابع درآمدی خودمان کار آن را شروع کنیم.
نجفی نژاد با بیان اینکه با تکمیل پروژههای عمرانی، دانشگاه به سرانه استاندارد فضای آموزشی نزدیک خواهد شد، افزود: هنوز کمبودهائی در بخش گلخانههای آموزشی، پایلوت پلنت، مزرعه آموزشی و کارگاه ماشین آلات داریم. هرچند پذیرش دانشجو در بعضی رشتهها نسبت به قبل کمتر شده است ولی با تعریف رشتههای جدید و مورد نیاز کشور حرکت علمی دانشگاه تداوم خواهد داشت.
وی توضیح داد: مرکز مشاوره دانشگاه در سال تحصیلی بیش از ۴ هزار نفر ساعت برنامههای آموزشی مختلف در حوزههای اعتیاد، ازدواج، مهارتهای زندگی برگزار کرده است.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گفت: در بخش تربیت بدنی بیش از ۱۸ عنوان برنامه ورزشی و المپیاد ورزشی درون دانشگاهی و فعالیتهای ورزشی در خوابگاهها و در بین دانشگاههای استان برگزار شد.
وی در خصوص اقدامات برای اقتصاد دانش بنیان افزود: مرکز رشد دانشگاه فعالیت خود را شروع کرده و در سال ۱۳۹۳ بیست و دو شرکت درخواست داشتند و به عنوان شرکتهای نوپا در مرکز رشد مستقر شدند.
نجفی نژاد در خصوص ارتباطات دانشگاه با سازمانهای اجرایی گفت: نشستهای متعددی با دستگاههای مختلف مثل جهاد کشاورزی، محیط زیست، شیلات، نظام مهندسی برای استفاه از پتانسیل دانشگاه و توسعه همکاریهای علمی برگزار شده است و با امضای تفاهم نامه مشترک در صدد توسعه این همکاریها هستیم.
وی با بیان اینکه فرهنگ همکاری بین سازمانی در بین دستگاهها هنوز به بلوغ کافی نرسیده است، افزود: در این زمینه گامهای مثبتی برداشته شده است و یک تفاهم نامه همکاری بین وزارت علوم و وزارت جهاد کشاورزی برای حمایت از پایان نامههای دانشجویی برقرار شده است.
مجری طرح ملی مدیریت جامع حوزه آبخیز کشور هستیم
نجفی نژاد تاکید کرد: دانشگاه ما به همکاری ۴ دانشگاه دیگر و سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور مجری طرح ملی مدیریت جامع حوزه آبخیز کشور است و تعداد قابل توجهی دانشجوی کارشناسی ارشد و دکترا در راستای این طرح همکاری میکنند.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گفت: ما برای همکاری با دستگاههای اجرایی آمادگی کامل داریم و از دستگاههای اجرایی مرتبط درخواست داریم تا نیازهای تحقیقاتی خود را اعلام کنند.
وی ادامه داد: مجری طرح آمایش استان گلستان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی است که در این طرح مهم وضعیت کاربریهای مختلف و مناطق اداری ظرفیتهای توسعه مشخص میشود و بر اساس آن چگونگی توسعه استان در راستای توسعه پایدار و حفظ محیط زیست مشخص میشود. این طرح مراحل نهایی خود را طی میکند.
دانشگاهها همچنان روند روبه رشد خود را دارند و سرعت تولیدات علمی باتلاش دانشمندان کشور رو به افزایش است و دانشگاههای دولتی همچنان نقش اصلی را در این مسیر ایفاد میکنندنجفی نژاد در خصوص صحبتهایی در خصوص رکود علمی دانشگاهها و افت تولید علمی کشور، گفت: دانشگاهها همچنان روند روبه رشد خود را دارند و سرعت تولیدات علمی باتلاش دانشمندان کشور رو به افزایش است و دانشگاههای دولتی همچنان نقش اصلی را در این مسیر ایفاد میکنند.
وی با بیان اینکه قاطبه دانشگاهیان حامی دولت تدبیر و امید هستند، یادآور شد: آرامش موجود در دانشگاهها حاصل سیاستها و بر نامههای دولت تدبیر و امید است و طی دو سال گذشته کمترین چالش را در دانشگاهها داشتیم و این آرامش لازمه انجام کار علمی است.
امسال دانشگاهها از رشد بودجه ۲۰ درصدی برخوردار هستند
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گفت: در سال ۱۳۹۴ بودجه دانشگاهها از حداقل رشد ۲۰ درصدی برخوردار هستند و پیش بینی این است که کل بودجه پیش بینی شده تخصیص پیدا کند.
وی تصریح کرد: در سال گذشته بیش از ۳۵ میلیارد ریال منابع اعتباری صرف تجهیز، نوسازی و خرید امکانات جدید در آزمایشگاههای دانشگاه شد که رشد خوبی داشتیم.
نجفی نژاد افزود: تعمیرات و بازسازی خوابگاهها برای ایجاد شرایط بهتر برای دانشجویان در خوابگاهها در تابستان ۹۳ انجام شد. تأسیس بنیاد مردمی دانشگاه برای اولین بار برای استفاده از پتانسیلهای مردمی و جلب کمکها و حمایتهای مردمی نیز در سال ۹۳ انجام شد.
وی گفت: در سال ۱۳۹۳ خیرین بخش خصوصی یک مرغداری آموزشی و پژوهشی به ظرفیت ۲ هزار قطعه ای برای دانشگاه ساختند که به زودی بهره برداری میشود.
رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی در خصوص وضعیت پژوهشی دانشگاه یادآور شد: تعداد مقالات علمی در ژورنالهای داخلی در سال گذشته توسط اعضا هیات علمی ۴۴۴ مقاله داخلی و ۴۲۲ مقاله بین المللی بوده است.
وی ادامه داد: سرانه تولید مقالات اعضا هیات علمی ما بیش از ۱۱ مقاله در سال است که این مقدار بیشترین سرانه در دانشگاههای کشور است در بعضی شاخصهای پژوهشی مثل تولید کتاب و طرحهای تحقیقاتی نیز جزو رتبههای یک تا ۱۰ در بین دانشگاههای دولتی کشور هستیم.
گفتگو: مریم رضایی
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