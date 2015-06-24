۳ تیر ۱۳۹۴، ۷:۳۰

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش آذربایجان شرقی خبر داد:

اجرای طرح اوقات فراغت دانش آموزان آذربایجان شرقی در دو هزار مرکز

تبریز- معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی گفت: طرح اوقات فراغت دانش آموزان استان در دو هزار مرکز آموزشی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر علمی شامگاه سه شنبه در شورای آموزش و پرورش استان اظهار داشت: محوریت اصلی اوقات فراغت امسال، مهارت آموزی و اشتغالزایی خواهد بود و به همین دلیل شعار امسال تابستان بانشاط با کسب یک مهارت انتخاب شده است.

وی ادامه داد: امیدواریم خانواده ها نسبت به تشویق فرزندان خود برای شرکت در این طرح نهایت تلاش خود را بکار ببرند زیرا در صورت همکاری نکردن خانواده ها، ما نیز نمی توانیم کار خاصی انجام دهیم.

علمی در خصوص برنامه های در نظر گرفته شده برای تابستان امسال گفت: برنامه اول مربوط به بخش های هویتی، معرفتی و بصیرتی خواهد بود و در طی برنامه بخش دوم نیز به ارائه مهارت های خدماتی با همکاری آتش نشانی، هلال احمر و شهرداری خواهیم پرداخت.

معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش افزود: برنامه های دسته سوم مربوط به برنامه های فرهنگی، هنری، علمی و ورزشی خواهد بود و در دسته دیگری از برنامه ها نیز سعی در اجرای فعالیت های اشتغالزا و اقتصادی خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه امسال پیش بینی می شود تا دو هزار مرکز پذیرای دانش آموزان در این ایام باشد، گفت: همچنین پیش بینی ما جذب ۲۰۰ هزار دانش آموز است.

علمی ادامه داد: هم اکنون ۱۶ باب اردوگاه، ۵۳ کانون فرهنگی و تربیتی، ۱۹۴ سالن ورزشی، چهار استخر و ۹ فضای ورزشی روباز در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد که امیدواریم از این ظرفیت ها برای اوقات فراغت دانش آموزان بهره ببریم.

