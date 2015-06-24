نمایندگان مجلس نسبت به استیضاح وزیر آموزش و پرورش منصف باشند

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل جبارزاده شامگاه سه شنبه در شورای آموزش و پرورش استان اظهار داشت: فانی، وزیر آموزش و پرورش از چهره های خدوم بوده و خود از جنس معلم ها و آشنا به مسائل این حوزه است.

وی ادامه داد: سمت گیری برنامه های آموزش و پرورش در زمینه های مختلف درست بوده که امیدواریم نمایندگان مجلس نسبت به استیضاح این وزیر منصفانه نگاه کنند زیرا اگر وی از کار خود برکنار شود به طور یقین سه ماه تابستان بدون برنامه ریزی خاص برای مدارس به اتمام خواهد رسید و این خطر بزرگی برای مدارس و دانش آموزان است.

جبارزاده با اشاره به اقدامات بسیار خوب آموزش و پرورش استان اظهار داشت: احداث خانه معلم و باشگاه فرهنگیان و همچنین حل مشکلات کمبود مدرسه در شهر جدید سهند از افتخارات آموزش و پرورش استان محسوب می شود.

استاندار آذربایجان شرقی با تاکید بر لزوم همکاری بیشتر مابین دستگاه ها در حوزه اوقات فراغت دانش آموزان گفت: تمامی دستگاه ها ظرفیت های خود را برای اوقات فراغت دانش اموزان ارائه بدهند تا برنامه ریزی خوبی نسبت به این پتانسیل ها انجام شود.

وی ادامه داد: از سوی دیگر از ادارات مختلف می خواهیم نسبت به همکاری برای اثربخشی اوقات فراغت جامعه دانش آموزی در برگیرنده خود اقدام کنند.

جبارزاده در پایان با تاکید بر توجه به موضوع پدافند غیر عامل در آموزش های تابستانی به دانش آموزان گفت: امیدواریم در این زمینه تفاهمنامه ای بسته شود تا دانش آموزان تحت تعلیم این مفاهیم پدافندی قرار گیرند.