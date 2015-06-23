بازگشت هزاران آواره سوری به روستاهای خود در تل أبیض

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رأی الیوم، ۲۷۵۰ آواره سوری که در ایالات «شانلی اورفا»ی ترکیه، طی دو روز گذشته از طریق گذرگاه مرزی «آقچه قلعه» به اراضی سوریه بازگشتند.

طی روزهای گذشته حدود ۲۳ هزار آواره سوری که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند، از شهر تل أبیض و اطراف آن به ترکیه گریخته و در اردوگاه های مخصوص پناهندگان و یا خویشاوندان خود در ترکیه پناه گرفته بودند.

نیروهای پیشمرگه کُرد هفته گذشته با حمایت هوایی نیروهای ائتلاف بین المللی علیه داعش توانستند کنترل شهر مرزی تل أبیض را بعد از درگیری های شدید با تروریست های داعش به دست گیرند.

روز دوشنبه گذشته «ریدور خلیل» سخنگوی نیروهای کرد موسوم به «واحدهای محافظت مردمی» اعلام کرد: تل ابیض اکنون تحت کنترل کامل ما قرار دارد.



شهر تل ابیض به عنوان نزدیکترین شهر مرزی نزدیک شهر «رقه» به عنوان پایتخت ادعایی داعش، برای این گروه تروریستی از اهمیت برخوردار است.



نیروهای مبارز کرد پس از ورود به شهر تل ابیض موفق شدند، کنترل گذرگاه مرزی «آقچه قلعه» را نیز در اختیار خود بگیرند.