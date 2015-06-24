عصرانه خوشنویسی در حوزه هنری لرستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن ماه ضیافت الهی شامگاه سه شنبه بیش از ۵۰ نفر از اساتید ممتاز و هنرمندان خوشنویسی در رشته های نستعلیق، ثلث و شکسته نستعلیق میهمان محفل عصرانه خوشنویسی در حوزه هنری لرستان شدند.

در این برنامه که به همت واحد هنرهای تجسمی این حوزه برگزار شد میهمانان خوشنویس از ساعت ۶ عصر تا هنگام اذان مغرب به نگارش آیات، اشعار عرفانی و اسماء الهی پرداختند و پس از اقامه نماز جماعت میهمان سفره افطاری حوزه هنری لرستان شدند.

در آغاز این برنامه رئیس حوزه هنری لرستان ضمن خیر مقدم به مهمانان این برنامه معنوی و هنری حضور مجموعه اساتید و هنرمندان این رشته را نشانه همدلی و همراهی این هنرمندان و از نقاط مثبت هنر خوشنویسی در لرستان دانست.

امیدی پور افزود: آثار تولید شده در این برنامه در قالب مجموعه نمایشگاهی در معرض دید علاقمندان قرار خواهد گرفت.

در ادامه از ۷ نفر از اساتید پیشکسوت خوشنویس لرستان با اهدای لوح یادبود و هدایایی تقدیر به عمل آمد.

در پایان پس از اقامه نماز جماعت به امامت حجت الاسلام والمسلمین سعید مهدوی امین مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان هنرمندان و اساتید میهمان سفره افطاری حوزه هنری لرستان شدند.