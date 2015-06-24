فتح الله فرجی و حسن حبیبی وارد ساختمان خیابان شهید بهشتی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، روز سه شنبه و در دو جلسه شورای اسلامی شهر ورامین، بهزاد حسینی و سید محسن رضایی دو عضو این شورا از سمت خود استعفا دادند که این موضوع با موافقت اعضای دیگر شورای شهر مواجه شد.

پس از استعفای این دو عضو شورای اسلامی شهر ورامین،فتح الله فرجی و حسن حبیبی به عنوان دو عضو علی البدل انتخابات شورای شهر، وارد ساختمان خیابان شهید بهشتی شدند.

در انتخابات چهارمین دوره شورای اسلامی شهر ورامین، حسن حبیبی با هفت هزار و ۳۶۸ رأی نفر چهاردهم و فتح الله فرجی با هفت هزار و ۳۲۲ رأی نفر پانزدهم شدند و با استعفای دو عضو شورای شهر فرصت خدمت رسانی به مردم دیار ۱۵ خرداد را پیدا کردند.

فتح الله فرجی فرزند شهید محمد تقی فرجی در کارنامه خود مسئولیت اداره روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر ورامین، عضویت در باشگاه نویسندگان انقلاب اسلامی، سخنگوی ائتلاف پیروان امام و ولایت، عضویت در شورای روابط عمومی استانداری تهران و ریاست چندین کمیته ستادهای دهه فجر انقلاب اسلامی را دارد.