قريع كابينه فوق العاده تشكيل مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه البيان امارات ، منابع مطلع به البيان گفتند ، قريع با اختلافات متعدد و چالشهاي سختي مواجه شده كه وي را در تشكيل كابينه فراگير ناكام گذاشت .

به گفته اين منابع ، ناكامي قريع در تشكيل دولت فراگير به دليل مخالفت گروههاي مخالف با شركت در كابينه وي و نيز اعتراض شماري از سران فتح و نمايندگان آن در مجلس قانونگذاري به تركيب دولت جديد احمد قريع بر مي گردد زيرا به اعتقاد آنها در كابينه قريع ، همان چهره هاي قديمي در دولت ابومازن مستعفي قرار گرفته اند و چهره هاي جديدي در آن وجود ندارند.

دراين حال حاتم عبدالقادر عضو جنبش فتح در مجلس قانونگذاري فلسطين به يديعوت آهارونوت گفت ، مشكل از نظر اعضاي جنبش فتح دراين نهفته است كه كابينه جديد از همان شخصيتهايي تشكيل شده است كه در كابينه ابومازن نيز حضور داشتند و هيچ چهره جديدي دركابينه احمد قريع وجود ندارد.منابع فاش كردند كه قريع موافقت عرفات رييس تشكيلات خودگردان فلسطين را با تشكيل كابينه فوق العاده متشكل از حداقل 12 وزير براي فشار بر فتح و گروههاي معارض بدست آورده است .





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