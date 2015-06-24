نمایشگاه تخصصی پیشگیری و درمان اعتیاد در قرچک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی صادقی صبح امروز در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه با اشاره به ضرورت اقدامات پیشگیرانه در حوزه اعتیاد اظهار داشت: دشمنان با تمام توان و امکانات تلاش دارند تا مواد مخدر را در کشور گسترش داده و زمینه انحراف اقشار مختلف مردم بویژه جوانان و نوجوانان را فراهم آورند.

فرماندار قرچک افزود: دشمن در این راستا برنامه ریزی مدونی را انجام داده و با سرمایه گذاری هنگفت و سرسام آور به دنبال تحقق اهداف شوم خود در قبال کشور است.

وی ادامه داد: در سطح شهرستان قرچک نیز برای آشناشدن مردم بویژه جوانان و آینده سازان کشور با خطرات و مضرات مواد مخدر، فعالیت های قابل توجهی پیش بینی شده است.

صادقی اضافه کرد: نمایشگاه تخصصی پیشگیری و درمان اعتیاد به مناسبت هفته مبارزه با مواد مخدر از ۴ تیرماه به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه های شهرستان قرچک برگزار می‌شود این نمایشگاه با هدف پیشگیری، درمان و بهبودی از مواد مخدر در زمینه آگاهسازی و تاثیراتی که بر جامعه به ویژه نسل جوان می‌گذارد تشکیل می گرد.

وی عنوان کرد: کارشناسان و مشاوران در این نمایشگاه در راستای پیشگیری از اعتیاد، مشاوره‌های لازم را ارائه می‌دهند و این نمایشگاه با همکاری فرمانداری، نیروی انتظامی، بهزیستی، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرداری و شورای اسلامی شهر برگزار می‌شود.