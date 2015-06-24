استیضاح فانی سیاسی نیست/ بی توجهی وزیر به تحصن های مداوم فرهنگیان

به گزارش خبرنگار مهر حامد قادر مرزی در جلسه علنی امروز مجلس و در موافقت با استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: حداقل وجود من در بین استیضاح کنندگان نشان می دهد که استیضاح وزیر آموزش و پرورش، سیاسی نیست؛ چون من طرفدار این دولت بوده ام و هستم.

وی افزود: وزیر آموزش و پرورش از برنامه هایی که باعث رای اعتماد به وی شد، فاصله گرفته است.

نماینده مردم قروه و دهگلان در ادامه با اشاره به مهمترین دلایل استیضاح وزیر آموزش و پرورش گفت: یکی از این دلایل ناتوانی وزیر آموزش و پرورش در جلب رضایت جامعه مهم فرهنگیان است؛ قشر فرهیخته فرهنگیان از رفتار صادقانه راضی خواهند شد، اما چرا معلمان ما به خیابان ها آمدند یا در مقابل ادارات آموزش و پرورش تحصن کردند؟.

قادر مرزی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: ای کاش در یکی از این تجمع ها حاضر می شدید و برای آنها مشکلات را صادقانه توضیح می دادید که خوراک برای رسانه های بیگانه فراهم نشود؛ عدم حضور شما به معنی بی توجهی بوده است.

وی ناتوانی وزیر آموزش و پرورش در جلب توجه دولت برای اختصاص منابع مالی لازم برای تامین نیازهای مدارس و نیز تبدیل مدارس کشور به مدارس خودگردان را از دیگر دلایل استیضاح علی اصغر فانی اعلام کرد و افزود: واقعا مدیران مدارس در حوزه انتخابیه من به گدایی افتاده اند و از مردم برای هزینه های عادی مدارس پول می گیرند.

این نماینده مجلس تصریح کرد: در دو الی سه سال گذشته که من نماینده بوده ام مدارس شبانه روزی چندین بار تعطیل شدند و مسئولان این مدارس به خاطر ناتوانی در تامین هزینه ها دانش آموزان را به خانه فرستادند؛ آقای وزیر آیا خودروهای ادارات آموزش و پرورش و استان ها را دیده اید و آیا خودتان جرات دارید با این خودروها سفر بین شهری بروید!؟

قادر مرزی با اشاره به یکی دیگر از دلایل استیضاح وزیر آموزش و پرورش یعنی ناتوانی وزیر در جلب توجه دولت برای افزایش فضای آموزشی مناطق محروم کشور اظهار داشت: بیش از ۵۰ درصد مدارس حوزه انتخابیه من و دیگر استان هایی که از نزدیک دیده ایم، اصلا در شأن معلمان و دانش آموزان نیستند و هر لحظه امکان فروریختن آنها وجود دارد.

وی خطاب به وزیر آموزش و پرورش گفت: آیا می دانید چند درصد دانش آموزان ما در مدارس کپری و در چادرها درس می خوانند؟

ناتوانی آموزش و پرورش در جلب نظر دولت برای تامین معیشت فرهنگیان

نماینده مردم قروه و دهگلان ناتوانی آموزش و پرورش در جلب نظر دولت برای تامین معیشت فرهنگیان شاغل و بازنشسته مشابه سایر ارگان ها و دستگاه ها را از دیگر دلایل استیضاح وزیر آموزش و پرورش خواند و اظهار داشت: رئیس جمهور محبوب در زمان تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری گفت که معلمان به عبارات عاشقانه ما نیاز ندارند آنها به تامین صحیح معیشت نیاز دارند؛ متاسفانه وزیر آموزش و پرورش و مسئولان آموزش و پرورش نتوانسته دیدگاه غلط مقایسه کردن معلم با کارمند را پاک کنند.

وی ادامه داد: در وزارت بهداشت از محل درآمد هدفمندی یارانه ها طرح تحول نظام سلامت اجرا شد که نتیجه آن تمول پزشکان بود که امروز پزشکان عمومی بیش از ۱۰ میلیون تومان حقوق می گیرند؛ شما در آموزش و پرورش چه کرده اید؟

نماینده مردم قروه و دهگلان در ادامه تصریح کرد: نداشتن برنامه مدون، موثر و عملیاتی برای ارتقای بهره وری برنامه های آموزشی و پرورشی و توسعه عدالت آموزشی از دیگر دلایل استیضاح وزیر آموزش و پرورش است.

قادر مرزی در توضیح این مسئله گفت: در حال حاضر براساس آماری که سایت آموزش و پرورش اعلام کرده یک میلیون و ۳۸ هزار نیروی رسمی در آموزش و پرورش داریم که ۵۰۰ هزار نفر از آنها در دوره ابتدایی و متوسطه اول مهرماه امسال سر کلاس خواهند رفت؛ مابقی این کارکنان کارهای غیر آموزشی و اداری انجام می دهند. برای بهره وری این جمعیت چه فکری کرده اید.

این نماینده مجلس همچنین با اشاره به ضعف برنامه های آموزشی و تربیتی گفت: در حال حاضر روزانه ۱۷۶ هزار صفحه مطلب جدید در فضای مجازی تولید می شود که برخی از آنها خلاف آداب و رسوم و فرهنگ ماست؛ نقش وزارتخانه شما در تولید مطالب جدید در این شرایط چیست.

قادر مرزی در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به ترکیب تیم استیضاح کنندگان تاکید ما این است که این استیضاح سیاسی نیست.