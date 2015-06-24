اختلاس ۴۲ میلیارد ریالی در یکی از شعب پست بانک اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان اصفهان، احمد خسروی وفا اظهار داشت: این اختلاس توسط دو نفر از کارمندان این پست بانک انجام شده بود که متهمان شناسایی و دستگیر شدند.

وی درباره پرونده فرار مالیاتی به مبلغ سه هزار میلیارد ریال نیز گفت: فردی که حسابدار چند شرکت در اصفهان بوده با جعل فاکتور و اسناد و همچنین همکاری چند تن از کارمندان اداره مالیات، از پرداخت حق مالیات سه هزار میلیارد ریالی فرار کرده بود که با تلاش دستگاه قضایی استان شناسایی و دستگیر شد.

رییس کل دادگستری استان اصفهان همچنین با اشاره به پرونده اسیدپاشی اصفهان تصریح کرد: مسئله اسیدپاشی پرونده روز ما است و از همان ابتدا برای آن یک بازپرس ویژه و زبده انتخاب کردیم اما بدلیل پیچیدگی های خاص این پرونده، متهم هنوزشناسایی نشده است.

وی با تاکید بر این که تا به نتیجه رسیدن پرونده اسیدپاشی این موضوع از دستور کار دادگستری خارج نخواهد شد، تاکید کرد: این پرونده فراموش نمی شود و قول می دهیم پیگیری های خود را ادامه دهیم.

خسروی وفا با انتقاد از برخی بانک های استان که با شرایطی نامطمئن تسهیلات ارائه می کنند، تصریح کرد: بعضی از بانکها در سال های گذشته بدون اخذ وثیقه مناسب وامهای میلیاردی ارائه کرده و اکنون بدلیل عدم پرداخت اقساط توسط وام گیرندگان، دچار مشکل شده اند.

وی همچنین از رسیدگی به ۸۰۰ هزار پرونده در سال ۹۳ توسط دادگستری و شوراهای حل اختلاف استان اصفهان خبر داد و افزود: ۶۰۰ هزار پرونده در دادگستری و ۲۰۰ هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان مورد رسیدگی قرار گرفت.

رییس کل دادگستری استان اصفهان بیشتر پرونده های تشکیل شده در دادگاه های استان را مربوط به جرائمی نظیر سرقت، ضرب و جرح و توهین، صدور چک بلامحل و خیانت در امانت عنوان کرد و ادامه داد: بخشی از پرونده ها نیز به تصادفات، اختلافات آب و حوزه اراضی و بخشی دیگر به مسائل حقوقی مانند اختلافات خانوادگی ،مطالبه وجه چک و مطالبه خسارت ارتباط دارد، ضمن این که ۱۹هزار و ۳۷ پرونده مربوط به مواد مخدر می شود.

وی با بیان اینکه بیشتر پرونده های موجود در دادگستری استان مربوط به پارسال و امسال است اظهار کرد: بخش عمده پرونده های سال های ۹۱ و ۹۲ رسیدگی و مختومه شده است.

خسروی وفا، بهبود کیفیت و سرعت رسیدگی به پرونده های قضایی را در گرو افزایش تعداد قضات دانست و گفت: دو سال اخیر ۱۰۰ قاضی به استخدام دستگاه قضایی استان درآمده اند که تاثیر مثبتی در روند دادرسی دارد.

وی یکی دیگر از ابزارهایی که در روند دادرسی پرونده های قضایی استان تاثیرگذار است را افزایش تعداد شعب رسیدگی و نظارت عنوان و اظهار کرد: میانگین تعداد پرونده هایی که روزانه رسیدگی می شوند بین هفت تا هشت پرونده است.

به گفته رییس کل دادگستری استان اصفهان در راستای بهبود سرعت دادرسی، دستگاه قضایی استان به سیستم الکترونیکی «سمپ» متصل است و تمام اقدامات در این سیستم ثبت شده و باعث دقت و سرعت کارها می شود.