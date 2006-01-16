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۲۶ دی ۱۳۸۴، ۱۴:۱۸

مدير عامل اتحاديه مرغداران كشور در گفت و گو با "مهر"

مرغ توليد كنندگان استانهاي غربي روي دستشان مانده است

مرغ توليد كنندگان استانهاي غربي روي دستشان مانده است

مدير عامل اتحاديه مرغداران گفت: شيوع بيماري آنفولانزاي پرندگان در تركيه و اجراي تمهيداتي در زمينه قرنطينه در استانهاي غربي موجب عدم جايجايي مرغ توليد كنندگان شده است .

محمد يوسفي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با  اظهار نگراني از عدم جا بجايي مرغ  و جوجه در استانهاي  غربي كشور افزد: در راستاي ارائه تمهيدات قرنطينه اي در استانهاي غربي كشور همزمان با شيوع  بيماري آنفولانزاي حاد پرندگان  در تركيه ، جايجايي مرغ و جوجه از اين استانها به ساير استانهاي كشور كاهش يافته است .

وي تاكيد كرد: اين در حالي است كه استان آذربايجان غربي حدود 13 درصد از حجم توليد جوجه يكروزه كل كشور و شش تا هفت درصد توليد مرغ كشور را  در اختيار دارد .

يوسفي تاكيد كرد: از سوي ديگر شيوع بيماري آنفولانزاي حاد پرندگان در مرزهاي كشور عراق نيز موجب شده كه  مشكلات جايجايي مرغ و جوجه در شهر اردبيل و استانهايي مانند كردستان و كرمانشاه  نيز مشاهده شود .

وي  با اشاره  به كاهش قيمت مرغ در كشور افزود: در حال حاضر قيمت مرغ در بازار مصرف كيلويي 1300 تومان است كه با توجه به  ادامه مشكلات موجود در آينده نزديك  شرايط مرغداران بحراني تر خواهد شد .

يوسفي خواستار ارائه راهكاري  از سوي دولت  در زمينه حل مشكلات موجود شد و گفت: اگر قرار است  با توجه به مشكلات موجود در زمينه شيوع بيماري آنفولانزاي مرغي و اجراي تمهيداتي در زمينه قرنطينه ، مرغداران جوجه ريزي نكنند ،  بايد خسارت و غرامت  آنها  سريعا پرداخت شود .

 

 

کد مطلب 278626

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