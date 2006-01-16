مرغ توليد كنندگان استانهاي غربي روي دستشان مانده است

محمد يوسفي در گفت و گو با خبر نگار اقتصادي مهر با اظهار نگراني از عدم جا بجايي مرغ و جوجه در استانهاي غربي كشور افزد: در راستاي ارائه تمهيدات قرنطينه اي در استانهاي غربي كشور همزمان با شيوع بيماري آنفولانزاي حاد پرندگان در تركيه ، جايجايي مرغ و جوجه از اين استانها به ساير استانهاي كشور كاهش يافته است .

وي تاكيد كرد: اين در حالي است كه استان آذربايجان غربي حدود 13 درصد از حجم توليد جوجه يكروزه كل كشور و شش تا هفت درصد توليد مرغ كشور را در اختيار دارد .

يوسفي تاكيد كرد: از سوي ديگر شيوع بيماري آنفولانزاي حاد پرندگان در مرزهاي كشور عراق نيز موجب شده كه مشكلات جايجايي مرغ و جوجه در شهر اردبيل و استانهايي مانند كردستان و كرمانشاه نيز مشاهده شود .

وي با اشاره به كاهش قيمت مرغ در كشور افزود: در حال حاضر قيمت مرغ در بازار مصرف كيلويي 1300 تومان است كه با توجه به ادامه مشكلات موجود در آينده نزديك شرايط مرغداران بحراني تر خواهد شد .

يوسفي خواستار ارائه راهكاري از سوي دولت در زمينه حل مشكلات موجود شد و گفت: اگر قرار است با توجه به مشكلات موجود در زمينه شيوع بيماري آنفولانزاي مرغي و اجراي تمهيداتي در زمينه قرنطينه ، مرغداران جوجه ريزي نكنند ، بايد خسارت و غرامت آنها سريعا پرداخت شود .