جایزه تحقیقاتی شیمی سبز یونسکو ۲۰۱۵ به پژوهشگر ایرانی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، جایزه تحقیقاتی شیمی سبز به مبلغ ۳۰ هزار دلار با همکاری سازمان یونسکو و اتحادیه بین المللی شیمی محض و کاربردی (IUPAC) در هرسال به شش نفر از محققان جوان سرتاسر دنیا که در زمینه شیمی سبز فعالیت دارند اهدا میشود .

مهدی محمدی با ارائه روشی نوین برای تثبیت آنزیم های لیپاز روی بسترهای نانو و استفاده آنها در تولید سوخت زیستی توانسته است این جایزه را دریافت کند.

شیمی سبز یک علم فرابخشی است که محدوده وسیعی از شیمی، بیوشیمی، ژئوشیمی تا بیوتکنولوژی را در بر می گیرد و به کاهش یا حذف آلاینده های شیمیایی، محیط زیست پاک تر، سلامت بیشتر و همچنین صرفه جویی انرژی منجر می شود.

قرار است این محقق جوان ضمن سخنرانی در چهل و پنجمین کنگره جهانی شیمی در مرداد ماه امسال در بوسان کره جنوبی، جایزه خود را از مقامات یونسکو دریافت کند.