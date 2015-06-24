مرگ زن سالخورده در تصادف شبانگاهی/ راننده فرار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مراد مرادی با اشاره به سانحه شب گذشته و مرگ یکی از شهروندان به دنبال وقوع یک تصادف در پایتخت، گفت: ساعت ۲۱:۴۰ دقیقه شب گذشته یک دستگاه سواری از غرب به شرق خیابان مخبری (منطقه ۵شهرداری تهران) در حال حرکت بود که در طول این مسیر و نرسیده به بزرگراه ستاری با عابر خانمی که حدوداً ۶۵ سال سن داشت به شدت برخورد کرد.

وی با بیان اینکه پس از برخورد خودرو با این عابر پیاده و به دلیل شدت جراحات وارده وی در دم فوت می‌کند، گفت: با توجه به متواری‌شدن وسیله نقلیه و فرار وی از صحنه تصادف در حال حاضر اقدامات کارشناسی پلیس هنوز ادامه دارد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور پایتخت با توصیه به رانندگان، افزود: با توجه به خلوت بودن معابر در ساعات پایانی شب توصیه می‌کنیم تا رانندگان با سرعت مطمئنه حرکت کنند و در هنگام تردد از محل عبور عابران پیاده نیز سرعت خود را به حداقل ممکن برسانند.