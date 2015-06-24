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۳ تیر ۱۳۹۴، ۱۰:۳۱

مرگ زن سالخورده در تصادف شبانگاهی/ راننده فرار کرد

مرگ زن سالخورده در تصادف شبانگاهی/ راننده فرار کرد

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ، از وقوع یک تصادف منجر به فوت در ساعات پایانی شب گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مراد مرادی با اشاره به سانحه شب گذشته و مرگ یکی از شهروندان به دنبال وقوع یک تصادف در پایتخت، گفت: ساعت ۲۱:۴۰ دقیقه شب گذشته یک دستگاه سواری از غرب به شرق خیابان مخبری (منطقه ۵شهرداری تهران) در حال حرکت بود که در طول این مسیر و نرسیده به بزرگراه ستاری با عابر خانمی که حدوداً ۶۵ سال سن داشت به شدت برخورد کرد.

وی با بیان اینکه پس از برخورد خودرو با این عابر پیاده و به دلیل شدت جراحات وارده وی در دم فوت می‌کند، گفت: با توجه به متواری‌شدن وسیله نقلیه و فرار وی از صحنه تصادف در حال حاضر اقدامات کارشناسی پلیس هنوز ادامه دارد.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور پایتخت با توصیه به رانندگان، افزود: با توجه به خلوت بودن معابر در ساعات پایانی شب توصیه می‌کنیم تا رانندگان با سرعت مطمئنه حرکت کنند و در هنگام تردد از محل عبور عابران پیاده نیز سرعت خود را به حداقل ممکن برسانند.

کد مطلب 2786270

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