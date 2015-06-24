به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمدحسن باستی صبح چهارشنبه در نشست ستاد هماهنگی و پیگیری مناسبسازی محیط برای کم توانان جسمی ـ حرکتی (معلولان) گفت: بخشی از زندگی اجتماعی جامعه ما را قشر کمتوانان تشکیل دادهاند که لازم است بدون در نظر گرفتن درصد این قشر از جامعه، به توقعات و انتظارات به حق آنان پاسخ داده شود.
عدم رضایت از وضعیت فعلی فضا برای کم توانان استان
وی تصریح کرد: شرایط کنونی جامعه برای معلولان، بازنشستگان، نابینایان و کم توانان پاسخگوی نیاز آنان نیست و لذا هر مسئول دولتی و غیردولتی باید خود را در شرایط آنها تصور کرده و همت خود را در حوزه اختیارات و مسئولیتهایش بر مناسبسازی فضای تردد برای این قشر به کار بندد.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر اظهار داشت: در نظام شهرسازی و توسعه شهری دنیا، به گونهی اقدام شده که یک نابینا یا کم توان برای حضور در جامعه نیازی به همراهی و کمک دیگران ندارد و استان بوشهر نیز باید از این به بعد با همین نگاه، شرایط لازم را برای تحقق حقوق شهروندی این افراد فراهم کند.
انتقاد از نگاه ضعیف شهرداری ها به شرایط تردد کم توانان
باستی با بیان اینکه به حوزه عمرانی و نگاه ضعیف شهرداریهای استان در زمینه پیش بینی طراحی فضای مناسب برای کم توانان در جامعه انتقاد وارد است، افزود: در کشور ما خلا قانونی وجود ندارد اما متاسفانه برخی آئین نامه های قانونی به خوبی و درستی اجرا نمیشوند.
وی بر لزوم مناسبسازی فضاهای عمومی دولتی مانند بانکها و مراکز درمانی و همچنین مکانهای خدماتی بخش خصوصی مانند مجتمعهای پزشکی، مطبها، سونوگرافیها و امثالهم تاکید کرد و بیان داشت: اداره کل راه و شهرسازی استان به عنوان دستگاه اجرایی متولی این امر باید بر اجرای قوانین موجود در این زمینه توسط دستگاههای دولتی و بخش خصوصی نظارت بیشتری داشته باشد.
لزوم کنترل جدیتر بر طراحی فضای مناسب برای کم توانان
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر گفت: از این به بعد باید یکی از مصوبات سازمان نظام مهندسی ساختمان، کنترل جدیتر بر طراحی فضای مناسب کم توانان در ساخت و سازهای جدید حوزههای خدمات دولتی و غیردولتی باشد و مهندس ناظر هر پروژه مسئول بازرسی در این زمینه و گزارش به شهرداری ها به عنوان ناظر عالی پروژه است.
سیدمحمدحسن باستی ادامه داد: شهرداریها با جدیت بر مناسب بودن فضا برای کم توانان در ساخت و سازهای جدید حوزه های خدمات دولتی و غیردولتی کنترل داشته و صدور پایان کار را منوط به اجرای این طرح کنند.
وی بیان داشت: در حوزههایی که ساخت و سازها انجام شده اما تا کنون مناسبسازی فضا برای کمتوانان در نظر گرفته نشده است، باید تدارک لازم توسط مسئولان ذیربط انجام شود.
نیاز به تغییر نظام فرهنگ جامعه نسبت به کم توانان
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر اظهار کرد: شهرداریها در شهرسازیها، ساخت گذرها، شبکهها، معابر، خیابانها و پیادهروها بر تسهیل شرایط عبور و مرور کم توانان، دقت کنند و دفتر فنی استانداری نیز بر عملکرد شهرداریها نظارت داشته باشد.
باستی بر تشکیل کارگروههای شهرستانی در زمینه اجرای طرح مناسبسازی فضا برای کم توانان، با مدیریت فرمانداریها تاکید کرد و افزود: در مرحله نخست، وضعیت فعلی هر شهرستان در این زمینه ارزیابی شود تا در جلسهای که دو ماه آینده تشکیل خواهد شد گزارش خود را به منظور در نظر گرفتن راهکار لازم، ارائه دهند.
وی با اشاره به اینکه، اعتبارات اجرای طرح مناسبسازی فضا برای کم توانان در اختیار شهرداریها قرار خواهد گرفت، گفت: یکی از مهم ترین اولویت ها، تغییر نظام فرهنگ و نگاه جامعه به کم توانان است که باید توسط متولیان امر به آن پرداخته شود.
