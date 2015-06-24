تصویربرداری فیلم کوتاه «خویش انداز» به پایان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «خویش انداز» با نگارش و کارگردانی علی عرفان فرهادی روایت حضور جمعی از بازدیدکنندگان در محل نگهداری کودکان سرطانی است .

فرهادی پیش از این به همراه کانون فیلمنامه نویسی بهمن موفق به کسب جایزه بخش فیلمنامه در جشنواره «سما» و در جشنواره «فیلم شهر» برای کارگردانی فیلم «در» تقدیر شد. آخرین ساخته فرهادی که فارغ التحصیل انجمن سینمای جوانان ایران است با نام من، تو، ما آماده نمایش است.

از جمله عوامل دیگر این فیلم می توان به نویسنده و کارگردان و تهیه کننده: علی عرفان فرهادی، مدیر تصویربرداری: نوید پور حقیقی، مجری طرح و مدیرتولید: فریدون اشکانی نژاد، چهره پرداز و گریمور: سارا خندان، مشاور کارگردان: سینا نجفیان، دستیار کارگردان: مرتضی حسینی، صدابردار: اشکان پورتاجی، صداگذار: مجید یوسفی، تدوین: علی عرفان فرهادی، بازیگران: مرتضی حسینی، حسن محمدخانی، وحید زرین افشان، مهدی والی زاده، ابوالفضل زواره و حمید گودرزی اشاره کرد.