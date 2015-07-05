«مثل فیلسوف نوشتن»/ آموزش نگارش مقاله فلسفی

به گزارش خبرنگارمهر، کتاب «مثل فیلسوف نوشتن»؛ آموزش نگارش مقاله نویسی، نوشته اِی. اس. مارتینیک ، ترجمه فاطمه مینایی و لیلا مینایی از سوی انتشارات هرمس منتشر شد.

در پیشگفتار این کتاب می خوانیم: وقتی از آموزش نوشتن صحبت می شود معمولا به یاد کلاسهای انشا مدرسه می افتیم. کلاسهایی که معمولا در آنها معلمانی که خود تصور درستی از نوشتن نداشتند قالبها و کلیشه هایی را در ذهن دانش آموزان جا می انداختند که به کاری جز امتحانهای انشای همان مدرسه ها نمی آمد. حتی آن قالبها هم همه اقسام نوشتن را در بر نمی گرفت و بیشتر برای نگارش قطعات ادبی و تولید ادبیاتی کلیشه ای بود. در دانشگاههای مان هم معمولاً خبری از آموزش نوشتن نیست. از دانشجو مقاله و نحقیق می خواهیم اما هیچ وقت به او و روش نوشتن مقاله را آموزش نمی دهیم.

بخشی از نوشتن ذوق و خلاقیت است؛ اما ذوق و خلاقیت نیز با آموزش ورزیده تر و کارآآزموده تر می شود و راحت تر راه موفقین را پیدا می کند(چنان که برای نویسندگیِ خلاق و نوشتنِ رمان و قصه کوتاه و نمایشنامه کتابها و دوره های آموزشی فراوانی وجود دارد).

مهمتر اینکه ذوق و خلاقیت همه ماجرا نیست و اشخاصی که بهره چندانی از آنها نداشته باشند نیز با آموزش درست می توانند کمابیش به خوبی مقصود خود را بیان کنند(خیل دانشگاهیان غربی، که نوشته هایشان گواهی است بر اینکه ذوق چندانی در نوشتن نداشته اند و با این همه به قاعده می نویسند و می توانند منظورشان را به مخاطب منتقل کنند، مؤیدی است بر تأثیر آموزش درست در پرورش تواناییهای نگارشی).

نوشته ها را می توان به اقسام گوناگون به اقسام گوناگون تقسیم کرد که یکی از آنها مقاله است. مقاله هم اقساط گوناگون دارد که یکی از آنها مقاله های تحقیقی و استدلالی است. این کتاب به منظور آموزشِ نوشتن چنین مقالاتی به دانشجویان فلسفه تألیف شده است(مؤلف کتاب، الویشس پی. مارتینیک، استاد فلسفه دانشگاه نگزاس است و متخصص در تاریخ فلسفه جدید و فلسفه زبان، با آثاری معتبر به ویژه درباره هابز).

اما شاید، با توجه به فقدان منابع کافی در آموزش نگارش مقالات تحقیقی و استدلالی، ترجمه این کتاب به کار طیف وسیعتری بیاید و عموم دانشجویان را در بیان منظمتر و مستدلتر مطالبشان یاری کند.

ترجمه حاضر نخست از روی ویراست دوم کتاب صورت گرفت و پس از آنکه ویراست سوم(سال ۲۰۰۵) به دستمان رسید به طور کامل با ویراست اخیر که دربردارنده افزوده هایی مفید و اصلاحاتی مناسب بود تطبیق داده شد. البته در ترجمه فارسی مثالها و مطالبی که صرفا به خصوصیات زبان انگلیسی محدود بود و به کار خواننده فارسی زبان نمی آمد حذف شده یا تغییر داده شده است. همچنین در برخی موارد نمونه هایی به فارسی افزوده شده که در متن مشخص نیست.

عنوان اصلی کتاب philosophical writing است که می شد آن را به «نگارش فلسفی» ترجمه کرد. اما چون ممکن بود این عنوان جنبه آموزشی کتاب را نرساند و این تصور را به وجود بیاورد که کتاب بحثی درباره نگارش فلسفی و نسبت و نگارش (مثلا از سنخ تأملات شایان توجه تئودور آدرنو در نسیت نحوه نگارش و تفکر)، عنوان آن را آزادانه ترجمه کردیم تا علاوه بر جذابیت احتمالی امکان افزودن عنوان فرعی به کتاب فراهم شود. عنوان فرعی فعلی دقیقا محتوای کتاب را مشخص می کند؛ این کتاب آموزش نگارش مقاله فلسفی در ساده ترین و معمولترین صورت آن است.

کناب «مثل فیلسوف نوشتن» آموزش نگارش مقاله نویسی؛ نوشته اِی. اس. مارتینیک ترجمه فاطمه مینایی و لیلا مینایی برای نوبت اول درسال ۹۳ در ۳۰۵صفحه از سوی انتشارات هرمس منتشر شد.