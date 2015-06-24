به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرسول موسوی نژادیان، دبیر جشنواره نمادهای شهری رضوی، با اعلام این خبر گفت: استفاده از نمادها و المانهای شهری یکی از تأثیرگذارترین موضوعات در فرهنگسازی رضوی است که نصب آنها در میادین و مکانهای پررفت و آمد شهر می تواند نقش بسزایی در این خصوص داشته باشد.

سرپرست سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم اظهار کرد: یکی از نکات مهم در برنامه های موضوعی جشنواره بین المللی امام رضا(ع) استفاده از ظرفیتهای تخصصی، مجریان برگزاری برنامه هاست و از آنجایی که جشنواره بین المللی امام رضا(ع) تاکید بسیاری در برگزاری تخصصی جشنواره ها دارد باید از وجود دبیران تخصصی در برنامه های خود استفاده کند.

وی ادامه داد: اغلب هنرمندان برای شرکت در جشنواره ها و مسابقات فرهنگی به این نکته توجه دارند که متولی برگزاری و دبیر اجرایی آن جشنواره به عهده شخصیتهای هنری هست یا خیر، چرا که سیاستهای جشنواره ها براساس دبیران طراحی و ابلاغ می شود و بایستی که دبیران اجرایی تسلط فنی به موضوعات جشنواره ها داشته باشند.

موسوی نژادیان افزود: در همین راستا مرتضی گودرزی، یکی از اساتید بزرگ هنر مجسمه سازی به عنوان دبیر جشنواره نمادهای شهری رضوی و استاد شیخ الحکما نیز از بزرگان هنر مجسمه سازی به عنوان رئیس هیئت داوران با این جشنواره همکاری خواهند داشت، همچنین دو داور در حوزه محتوایی و ۵ داور در حوزه تخصصی برای این جشنواره در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تشکیل اتاق فکر جشنواره نمادهای شهری رضوی، گفت: شهرداری و حوزه زیباسازی شهرداری می تواند بهره بردار اصلی اتاق فکر جشنواره باشد چرا که بیان نقطه نظرات هنرمندان در حوزه هنرهای تجسمی می تواند در زیباسازی شهری به مسئولان شهرداری کمک شایان توجهی کند.

سرپرست سازمان فرهنگی هنری ورزشی شهرداری قم با بیان اینکه شهرداری ها گسترده ترین نهاد عمومی خدمت رسان به مردم در سطح کشور هستند، گفت: در جشنواره بین المللی امام رضا(ع) باید به حضور این نهاد عمومی توجه جدی شود.

وی تاکید کرد: روزانه هزاران نفر در مراکز پررفت و آمد شهر همچون میادین شهر عبور و مرور دارند که استفاده از نمادها و المان های شهری در این نقاط یکی از تاثیرگذارترین موضوعات در فرهنگ سازی رضوی است که می تواند نقش بسزایی در این خصوص داشته باشد.

موسوی نژادیان اشاره ای به جدول زمان‌بندی جشنواره نمادهای شهری رضوی داشت و ابراز کرد: نیمه ابتدایی خرداد ماه داوری مرحله اول جشنواره بود که این مرحله به صورت طراحی مکتوب و آپلود اثر در سایت جشنواره بود و پس از اعلام نتایج اولیه هنرمندان می بایست ماکتی با ابعاد مشخص ذکر شده در فراخوان جشنواره از اثر تهیه و به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

وی از تشکیل نمایشگاهی از آثار هنرمندان شرکت کننده در این جشنواره خبر داد و گفت: برای هر اثر راه یافته به بخش نمایشگاهی کمک هزینه ساخت به مبلغ ۵۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است. این جشنواره در دو بخش حجم و نقش برجسته برگزار خواهد شد که در هر بخش به ۵ اثر برگزیده جوایزی اهدا خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ابعاد آثار نمایشگاهی در ابعاد کوچک و ماکت خواهد بود، افزود: برای انعکاس زحمات هنرمندان در سطح کشور تصاویر آثار در قالب کتاب چاپ و منتشر شده و سایر استان ها در صورت تمایل به ساخت این آثار اطلاعات هنرمندان صاحب اثر در اختیارشان قرار می گیرد.