به گزارش خبرگزاری مهر، سید پرویز فتاح در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی با بیان اینکه 60 درصد از جمعیت تحت حمایت کمیته امداد را سرپرست زن تشکیل می دهد،گفت:یک میلیون و 30 هزار خانوار با سرپرست زن به علت فوت همسر، طلاق، اعتیاد، بدسرپرستی نیازمند حمایت های این نهاد هستند و این در حالی است که سن زنان سرپرست خانوار در حال کاهش است.

وی با ابراز نگرانی نسبت به سکونت بخشی از خانواده های مددجوی این نهاد در مناطق آسیب پذیر، حاشیه شهرها و مناطق پرتخلف ، ادامه داد: جداسازی این افراد و تهیه مسکن به صورت رهن و اجاره برای آنان به راحتی امکانپذیر نیست و این در حالی است که ما نسبت به تاثیرات اعتیاد و فساد این مناطق بر خانواده های مددجو نگران هستیم.

فتاح با اشاره به رشد روزافزون پدیده تکدی گری از یک سو و مخدوش شدن چهره شهر از سوی دیگر و مطالبه مردم نسبت به رفع این ناهنجاری از سیمای جامعه،خواستار نشست چهار جانبه نیروی انتظامی و کمیته امداد با شهرداری و بهزیستی جهت حل مشکل تکدی گری در سطح شهر شد.

فتاح حمایت های کمیته امداد از اقشار ضعیف جامعه را موجب افزایش امنیت اجتماعی دانست و افزود: این حمایت ها در پیشگیری از آسیب های اجتماعی و امنیت پایدار نقش بسزایی داشته و به دستگاه های انتظامی نیز کمک شایانی کرده است.

در این دیدار سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به علاقه اش به امدادگری گفت: کار کردن در کمیته امداد و خدمت به نیازمندان و محرومان با وجود تمام سختی هایش،از شغل های مورد علاقه ام از گذشته بوده است و چنانچه در فضای انتظامی و دوران دفاع مقدس نبودم ، امدادگری و کار کردن در این نهاد را انتخاب می کردم.

فرمانده نیروی انتظامی جهت همکاری برای رسیدگی ویژه و افزایش حمایت های اجتماعی از مددجویان تحت حمایت این نهاد در مناطق آسیب پذیر و آسیب زا، جمع آوری معتادان در صورت راه اندازی کمپ ترک اعتیاد و نشست 4 جانبه نیروی انتظامی و کمیته امداد با شهرداری و بهزیستی برای حل مشکل تکدی گری در سطح شهر اعلام آمادگی کرد.