معاون فنی بنیاد رودکی خداحافظی کرد/ توضیح مدیرعامل

علی اصغر زعیمی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این خبر گفت: من سال ۷۶ بعد از چندین سال خدمت بازنشسته شدم . اما در دوران مدیریتی مهندس کاظمی که طی آن سال‌ها در کسوت معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مشغول به فعالیت بود، به دعوت وی و مجوزهایی که دریافت شد تا سال ۸۶ به عنوان معاون فنی مرکز هنرهای نمایشی و تالار وحدت مشغول به فعالیت شدم و دقیقا در سال ۸۶ از بدنه تالار وحدت خارج شدم و تا سال ۸۸ نیز مشغول رسیدگی به امور شخصی خود بودم.

وی افزود: در سال ۸۸ به دعوت مدیرعامل وقت برج میلاد بنا شد برای انجام امور فنی سالن های مرکز همایش های برج میلاد با آنها همکاری هایی داشته باشم چرا که پشتیبانی این سالن ها به دلیل تجهیزات فنی بالایی که داشت نیازمند آموزش های تخصصی به کارکنان بود و باید حتما از افراد با تجربه در این زمینه استفاده می شد، به همین جهت مدیر عامل برج میلاد مجوز استخدام من را از طریق شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران دریافت کرد و من به عنوان مدیر فنی سالن های همایش برج میلاد مشغول به فعالیت شدم.

این پیشکسوت حوزه های فنی و عمرانی پروژه های فرهنگی هنری بیان کرد: بعد از مدتی، آقای سیفی مدیر وقت بنیاد فرهنگی هنری رودکی با من تماس گرفت که می خواهد با من جلسه ای برگزار کند، من نیز دعوت ایشان را پذیرفتم تا در برج میلاد با وی جلسه ای داشته باشم. در همان جلسه آقای سیفی با اشاره به نابسامانی های فنی و عمرانی که در تالار وحدت اتفاق افتاده بود با اصرار از من خواست تا دوباره در این مکان به عنوان مشاور حضور داشته باشم. من از گوشه و کنار شنیده بودم که بسیاری از تجهیزات تالار وحدت دچار آسیب های فراوانی شده بودند از این جهت به خاطر علاقه ای که به این مکان داشتم پذیرفتم که برج میلاد را رها کنم و برای بازسازی تالار وحدت اقداماتی را انجام دهم.

زعیمی ادامه داد: بعد از ورود مجدد به تالار وحدت اصرار بر این بود که نیروهای فنی تالار از کار برکنار شوند و نیروهای جدید جایگزین آنها شوند که من با این رویه مخالفت کردم. به هر ترتیب با همین افرادی که در اختیار داشتیم تلاش کردیم کارها را به سامان برسانیم و خوشبختانه در این زمینه هم شاهد اتفاقات خوبی بودیم. حتی زمانی هم که آقای مرادخانی به عنوان معاون هنری وزیر ارشاد مشغول به کار شد بسیار خوشحال شدم که مدیری خوش نام و با سابقه در این عرصه دوباره کار خود را اغاز کرده است. اما بعد از گذشت مدتی، از سوی آقای جمالی مدیر عامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی به من اعلام شد که با توجه به اعلام سازمان بازرسی کل کشور برای خروج افراد بازنشسته از دستگاه های دولتی، بنده دیگر نمی توانم به عنوان معاون فنی بنیاد فرهنگی هنری رودکی مشغول به فعالیت باشم.

وی تصریح کرد: به اعتقاد من ماجرای اعلام سازمان بازرسی کل کشور و بازنشستگی بهانه است چرا که آقایان با توجه به تحصیلات، سابقه و مدرک درجه یک هنری من می توانند از من به عنوان مشاور استفاده کنند. به نظر من دوستان در مدیریت تالار وحدت می خواهند فقط خودشان مطرح شوند چرا که وقتی بسیاری از کارگردانان و هنرمندان صاحب نام عرصه موسیقی و تئاتر در این ایام با من ارتباط بسیار خوب و صمیمانه ای داشتند و اغلب کارهای فنی خود را با ما در میان می گذاشتند، این موضوع چندان به مذاق آقایان خوش نیامد. به همین جهت تصمیم خودم هم این بود که از تالار وحدت و بنیاد فرهنگی هنری رودکی خداحافظی کنم.

معاون سابق بنیاد فرهنگی هنری رودکی در بخش دیگری از صحبت های خود، توضیح داد: باور کنید من نگران حقوق و دستمزد نیستم، من نگران تالار وحدتی هستم که یکی از سالن های نمونه در خاورمیانه هست و تکنیک بسیار عجیب و غریبی دارد که هر کسی نمی تواند با این تکنیک کار کند. من برای حضور در این تالار سه سال در کشور آلمان دوره دیدم و معتقدم اگر کسی به این فضای فنی وارد نباشد بخواهد اینجا کار کند معلوم نیست چه بر سر این تالار خواهد آمد. البته آن دوستانی که موضوع بازنشستگی من را مطرح می کنند باید بدانند جناب سعیدی پور که هم اکنون به عنوان مدیر تالار وحدت در سمت خود حضور دارند، همزمان در مدیریت سینما آزادی به فعالیت مشغول هستند. به هر حال من برای دوستان آرزوی موفقیت می کنم، اما باز هم تاکید می کنم حضور در تالار وحدت یک نفر متخصص با سابقه می خواهد که بنیاد فرهنگی هنری رودکی توانایی تشخیص آدم های کاردان را ندارد.

خروج مهندس زعیمی فقط یک مساله حقوقی است

بهرام جمالی مدیر عامل بنیاد فرهنگی هنری رودکی هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خروج علی اصغر زعیمی از این مجموعه تصریح کرد: خروج آقای زعیمی از بدنه بنیاد فرهنگی هنری رودکی فقط به جهت یک رابطه حقوقی است که از سال گذشته توسط سازمان بازرسی کل کشور به ما اعلام شده بود؛ اینکه دیگر نمی توانیم از بازنشسته ها به عنوان مسئول یا معاون یک بخش استفاده کنیم. یعنی می توان گفت عدم حضور جناب زعیمی در سمت معاون فنی بنیاد فرهنکی هنری رودکی ممنوعیت قانونی دارد که مربوط به یک ماه و دو ماه اخیر نیست بلکه موضوعی بوده که سال گذشته مطرح شده و اگر ادامه پیدا می کرد، بنیاد رودکی مرتکب یک تخلف محرز قانونی می شد.

وی ادامه داد: به هر ترتیب ما دیگر نمی توانیم از حضور تمام وقت مهندس زعیمی به عنوان مسدول فنی تالار وحدت استفاده کرده و مکاتبات رسمی اداری با ایشان داشته باشیم اما به طور حتم به عنوان مشاور در مواردی که نیاز داریم از تجربیات چهل ساله وی استفاده خواهیم کرد.

مدیرعامل بنیاد رودکی در پایان تصریح کرد: فکر می کنم چنین رویکردی یک امر عقلانی است و البته این را هم بگویم هیچ مورد دیگری در خروج آقای زعیمی از بنیاد رودکی در میان نبود چرا که اگر این موضوع واقعیت داشت ما از سال گذشته که سازمان بازرسی برای خروج ایشان به ما اخطار داده بود می توانستیم اقداماتی را انجام دهیم.