به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، فریبا محمدی سرپرست هیأت کاوش در ملک مقابل علاف راسته بازار قزوین گفت: با توجه به اینکه کار ساخت و ساز در این ملک قرار است در یک سطح عمیق تر از حد معمول انجام شود انجام کاوش در دستور کار اداره میراث فرهنگی استان قزوین قرار گرفت.

وی افزود:به منظور شناخت آثار و ویژگی های تاریخی بخشی از بافت تاریخی شهر قزوین برای فراهم آوردن مقدمات اجرای طرح عمرانی، کاوش باستان شناسی با هدف شناسایی اجزا و ارکان لایه های بافت تاریخی در دوران قاجار، صفویه و ما قبل صفویه در ملک مقابل علاف راسته بازار در حال انجام است.

به گفته این باستان شناس، بر اساس نقشه هوایی سال ۱۲۹۸ و عکس های هوایی سال ۱۳۳۵ و ۱۳۵۴دو گمانه در بخش فضای غیر مسقف محوطه و یک گمانه در فضای سرپوشیده آن ایجاد شد. تا این زمان به جز تن پوشه های سفالی یافته فرهنگی و شی موزه ای در این محوطه کشف نشده است.

وی با اشاره به اینکه در اکثر کاوش های انجام شده در لایه های تاریخی شهر قزوین باستان شناسان به نهشته ای که به بافت رسوبی شباهت دارند رسیده اند افزود:این کاوش فرصتی را فراهم می کند که با پیشروی به عمق دریابیم که نهشته یاد شده بافت رسوبی یا خاک بکر است.

مجوز انجام عملیات کاوش باستان شناسی نجات بخشی که خرداد ماه امسال شروع شد را رییس پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری صادر کرده است.