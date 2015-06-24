به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی والیبال ایران و لهستان جمعه شب نخستین بازی خود را در چارچوب هفته هفتم رقابتهای گروه B لیگ جهانی برگزار می‌کنند. این بازی ساعت ۲۱ جمعه شب در سالن ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار می‌شود که از اهمیت بالایی برای هر دو تیم برخوردار است.

جدای از اهمیت فوق‌العاده امتیازات این مسابقه، تقابل بازیکنان دو تیم با یکدیگر در پست‌های مختلف نیز دیدنی خواهد بود. در جمع بهترین‌های لیگ جهانی تا پایان هفته ششم، هر دو تیم دارای بازیکنانی هستند که در صدر برترین‌های پست‌های مختلف قرار گرفته‌اند.

بدون تردید یکی از ارکان تیم لهستان «بارتوژ کورک» است. بازیکنی باتجربه که در سال ۲۰۱۳ ورزشکار سال این کشور شد و تا اینجای کار نیز با کسب ۱۷۵ امتیاز عنوان امتیازآورترین بازیکن لیگ جهانی را به خود اختصاص داده است. در این بخش شهرام محمودی از تیم ایران با کسب ۹۵ امتیاز در مکان پنجم قرار دارد اما محمودی با ۵۶.۵۸ امتیاز در صدر بهترین اسپکرهای مسابقات ایستاده و انگیزه‌های بالایی دارد تا مقابل کورک بتواند توانایی‌های خود را به رخ حریف بکشاند.

«فابیان دریژگا» پاسور تیم ملی لهستان با ۴.۰۹ امتیاز دومین پاسور لیگ جهانی محسوب می‌شود، این در حالی است که سعید معروف، بهترین پاسور سال گذشته لیگ جهانی با ۳.۵۳ امتیاز در مکان چهارم قرار دارد. معروف در دو بازی اخیر مقابل آمریکا عالی ظاهر شد و از ارکان برد تیم کشورمان بود و انتظار می‌رفت امتیازات بالایی کسب کند و در جدول بهترین‌ها به رتبه‌های بالاتری صعود کند. با این حال وی نیز انگیزه‌های فراوانی برای این بازی دارد.

اگرچه لهستان روی «پاول زاتورسکی»، بهترین لیبروی لیگ جهانی تا پایان هفته ششم حساب ویژه‌ای باز کرده تا در دریافت اول به کمک این تیم بیاید اما ایران هم محمد موسوی را در آمادگی قابل انتظار خود می‌بیند. این بازیکن تیم ملی با درخششی که داشت خود را با ۰.۷۳ امتیاز به صدر جدول برترین مدافعان لیگ جهانی رسانده است.

تیم ملی والیبال کشورمان اگر هر ۳ امتیاز دیدار نخست برابر لهستان را از آن خود کند گام بلندی برای راه یابی به مرحله نهایی برمی‌دارد.