علی فرهادزاده کارگردان و مترجم تئاتر درباره فعالیت هایش به خبرنگار مهر گفت: چند سال قبل نمایشنامه «سرخ، سیاه و نادان» نوشته ادوارد باند را ترجمه کردم که در سی و یکمین جشنواره تئاتر فجر به کارگردانی خودم به صحنه رفت. این اثر نمایشی مضمونی در ارتباط با جنگ دارد و در آن شخصیتی به نام «هیولا» محور داستان است که زاییده جنگ است و در آخر به دست پسرش کشته می‌شود. قرار است این نمایشنامه را همراه با متن دیگری به نام «شکاف» که نوشته خودم است، برای شرکت در پانزدهمین جشنواره مقاومت (انقلاب و دفاع مقدس) ارائه دهم.

وی ادامه داد: نمایشنامه «شکاف» نیز مضمونی در ارتباط با دفاع مقدس دارد. این نمایشنامه دیالوگی است بین نسل آرمان‌خواه و جبهه رفته با نسلی که هیچ آرمانی ندارد. البته من سال ها قبل فیلمنامه این اثر را نوشته بودم اما در حال حاضر، مشغول آماده سازی نمایشنامه آن هستم و قصد دارم این اثر نمایشی را همراه با «سرخ، سیاه و نادان» برای حضور در جشنواره تئاتر مقاومت تحویل دهم.

این کارگردان تئاتر یادآور شد: به احتمال زیاد این دو نمایشنامه را خودم کارگردانی خواهم کرد. در «شکاف» دغدغه های شخصی خودم نهفته است و علاقمندم که حتما آن را به صحنه ببرم. این نمایشنامه تقابل بین دو نسل است. نسلی که ساعت ۳ صبح از خواب بیدارشان می کردند تا به میدان مین بروند و در این میان نیز آهسته وسایلشان را جمع می کردند تا همرزمی که کنارشان خوابیده بدخواب نشود با نسلی که ساعت ۱۱ صبح به زور از خواب بیدار می شوند و حتی زیر بار نمی روند که حداقل بروند و برای اعضای خانواده نان بگیرند.

فرهادزاده در پایان صحبت هایش اضافه کرد: در این نمایشنامه تلاش دارم به این مطلب اشاره کنم که جوانان مملکت ما از کجا به کجا رسیده اند و چرا زبان مشترکی بین این دو نسل وجود ندارد و نمی توانند با هم ارتباط برقرار کنند.